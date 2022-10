Pijan z vozilom bežal pred policisti, zatem pa padel

4.10.2022 | 10:35

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

V noči ponedeljek sta policista med kontrolo prometa v Novem mestu zaznala nevarno vožnjo voznika osebnega avtomobila, ki je z veliko hitrostjo vozil po Ulici Slavka Gruma. O divjanju voznika avtomobila višjega cenovnega razreda po strnjenem naselju so policiste obvestili tudi občani. Policista sta zapeljala za njim in ga ustavljala s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov ni upošteval, hitrost vožnje je še pospešil, zapeljal s ceste na makadamsko pot in vožnjo nadaljeval po travniku. Ko je pripeljal do zapornice pri šoli, je vnovič sunkovito speljal, trčil v zapornico in nadaljeval vožnjo do Ulice Slavka Gruma, kjer je na parkirnem prostoru avtomobil ustavil in poskušal peš pobegniti. Med begom je moški padel in se poškodoval. Policista sta ga zadržala in poklicala reševalce, ki so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Ugotovljeno je bilo, da gre za 36-letnega kršitelja, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zato je bil zanj odrejen strokovni pregled. Policisti bodo na podlagi ugotovitev zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov kršitelju izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Z 2,3 promila alkohola vijugal po cesti

Sinoči okoli 19.30 so bili novomeški policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila VW golf, ki naj bi peljal iz smeri Uršnih sel proti Novem mestu, vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali in v Birčni vasi so kršitelja tudi izsledili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 59-letnega voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,11 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kršitelju zasegli avtomobil

V Novem mestu so policisti malo po 23. uri med kontrolo prometa zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot. Ugotovili so, da 25-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozniku. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o voznikih za omenjene kršitve določajo globo v višini 2.200 evrov.

Nezakonito čez mejo

Policisti so na območju PP Brežice (Brezje pri Veliki Dolini, Perišče, Jesenice, Dobova, Rajec) izsledili in prijeli sedem državljanov Toga, šest državljanov Pakistana, pet državljanov Bangladeša, dva državljana Alžirije, dva državljana Tunizije, državljana Indije, državljana Burkine Faso, državljana Palestine, državljana Sirije in državljana Libije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Kot je razvidno iz dnevnega poročila Policijske uprave Novo mesto, so policisti PU Novo mesto v zadnjih 24 urah tako posredovali v 66. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 210 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 12 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola in zasegli avtomobil kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 15 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Trebnjem kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

R. M.