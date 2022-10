Znan je vrstni red kandidatk in kandidatov za predsednika republike na volilnih lističih

4.10.2022 | 12:25

Foto: arhiv DL

Ljubljana - Državna volilna komisija je danes opravila žreb vrstnega reda kandidatur na volitvah predsednika republike. Na glasovnici bodo predsedniški kandidati objavljeni po naslednjem vrstnem redu:

1. Milan Brglez

2. Anže Logar

3. Janez Cigler Kralj

4. Miha Kordiš

5. Nataša Pirc Musar

6. Vladimir Prebilič

7. Sabina Senčar

Na volitvah predsednika republike, ki bodo 23. oktobra 2022, bodo volivke in volivci izbirali med sedmimi kandidatkami in kandidati: dr. Milan Brglez (Socialni demokrati in Gibanje Svoboda), dr. Anže Logar (dr. Romana Jordan in skupina volivcev), Janez Cigler Kralj (Nova Slovenija – krščanski demokrati), Miha Kordiš (Levica), Nataša Pirc Musar (Biserka Marolt Meden in skupina volivcev), dr. Vladimir Prebilič (VESNA – zelena stranka) in Sabina Senčar (Resni.ca).

R. M.