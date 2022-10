V Novem mestu eno od dveh evropskih stičišč za digitalizacijo v Sloveniji

4.10.2022 | 18:15

Današnja novinarska konferenca na Rotovžu (Foto: Mestna občina Novo mesto)

Novo mesto - Konzorcij SRC-EDIH z več kot desetimi partnerji iz vse države, ki ga koordinira Razvojni center Novo mesto, je pred kratkim kot eden od dveh v Sloveniji dobil status Evropskega digitalnega inovacijskega stičišča (EDIH). Njegova glavna naloga bo krepitev digitalne preobrazbe na vseh ravneh, so povedali na današnji novinarski konferenci v Novem mestu.

Za ta triletni projekt, ki so ga potrdili na državni in evropski ravni, bo konzorcij prejel nekaj manj kot tri milijone evrov evropske denarne podpore.

Zanjo se je sicer potegovalo 331 kandidatov iz vse EU. Evropska komisija jo je podelila 136 projektom, v Sloveniji jo bo poleg novomeškega prejel še tovrstni mariborski projekt, je povedal direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič.

SRC-EDIH bo po njegovih besedah kot evropsko digitalno-inovacijsko stičišče pospeševal digitalno preobrazbo malih in srednje velikih podjetij ter javnega sektorja. Med njegovimi cilji so še dvig konkurenčnosti in odpornosti gospodarstva in družbe z upoštevanjem stebrov trajnostnega gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja.

Bo tudi točka znanja, smernic in podpore za pospešitev široke uporabe najpomembnejših digitalnih tehnologij, kot so super računalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost in robotika, ter osišče razvoja digitalno podprtih inovativnih poslovnih modelov.

V njegovo delo bo močno vpet novoustanovljeni novomeški inštitut oz. Javni raziskovalni zavod Rudolfovo. Projekt bo sicer omogočil lažji dostop do prototipov in testnih okolij za pospešitev uvedbe novih digitalnih tehnologij in izboljšanje že znanih digitalnih rešitev.

Stičišče bo ponudilo še dostop do različnih izobraževalnih vsebin na področju digitalizacije in krožnega gospodarstva, podporo pri povezovanju organizacij z raziskovalci in ponudniki inovativnih digitalnih rešitev ter podporo pri iskanju evropskih in nacionalnih virov financiranja, je še pojasnil Bratkovič.

Novomeški župan Gregor Macedoni je poudaril, da želi Mestna občina Novo mesto kot projektni partner s svojo regijo postati eno vodilnih mest na področju digitalizacije in da ta lahko postane eden od stebrov regijskega razvoja.

Koordinatorica projekta Katerina Božič je nadaljevala, da gre za velik konzorcij vrhunskih ustanov, med projektnim delom in logistiko pa se bodo ob projektnem vodenju in usmerjanju posvetili še komunikaciji in razširitvi projekta, testiranju pred vlaganjem, spretnostim in usposabljanju, podpori pri iskanju naložb, inovacijskim ekosistemom in mreženju ter etičnim merilom in varstvu podatkov.

Projekt je stekel 1. septembra. Po prvih treh letih ga bodo lahko ob dodatnem financiranju podaljšali za štiri leta. Skladno s Programom za digitalno Evropo, ki ga financira Evropska komisija, bo delovanje SRC-EDIH-a neprofitno, kar bo omogočilo nepristransko usmerjanje in delovanje. Projekt bo vpet tudi v evropsko mrežo EDIH, je še pojasnila Božičeva.

Novinarske konference se je udeležil tudi direktor Javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo Janez Povh. Dejal je, da je med cilji tega inštituta tudi namera, da Novo mesto postane vodilno središče digitalizacije. Digitalizacija pa je eden od štirih osnovnih stebrov delovanja Rudolfovega, je še opozoril.

Konzorcij SRC-EDIH poleg Razvojnega centra Novo mesto sestavljajo še partnerji Mestna občina Novo mesto, novomeški fakulteti za informacijske študije in industrijski inženiring, Univerza na Primorskem, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Univerza v Novi Gorici, Občina Ajdovščina, RIC Bela krajina in podjetja CADCAM Lab, Koofr in Mikrografija. Pridruženi partnerji so Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje regionalnih razvojnih agencij Slovenije in Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina.

STA/R. M.