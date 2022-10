Na posvetu v Novem mestu o urejanju bivanjskih razmer Romov

4.10.2022 | 14:45

Slika je ilustrativna, na njej je romsko naselje Žabjak. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Svet romske skupnosti je v sodelovanju z Zvezo Romov Slovenije in občino Novo mesto včeraj pripravil tematsko razpravo o urejanju bivanjskih razmer Romov v jugovzhodni Sloveniji. Udeležil se jo je tudi direktor vladnega urada za narodnosti Stanko Baluh, ki je ob tem izpostavil pomen razpisov za urejanje osnovne komunalne infrastrukture.

Namen dogodka v Novem mestu je bil s predstavniki občin iz jugovzhodne Slovenije, pristojnih ministrstev, centrov za socialno delo in Romov spregovoriti o primerih dobrih praks pri urejanju bivalnih razmer v romskih naseljih ter izmenjati različne izkušnje in pristope na tem področju.

Baluh je pri tem predstavil ključne aktivnosti in prizadevanja države za reševanje problematike. Med drugim je izpostavil dolgoletne razpise ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za urejanje osnovne komunalne infrastrukture romskih naselij, delovanje medresorskih oziroma strokovnih delovnih skupin pri ministrstvu za okolje in prostor, ki so pripravile različna strokovna izhodišča in predloge, ter dodatna finančna sredstva, ki jih je leta 2021 dodeljujejo občinam z evidentiranimi romskimi naselji, so sporočili iz vladnega urada za narodnosti.

Urejanje romskega vprašanja je sicer znova postalo aktualno v začetku septembra, ko je v romskem naselju Brezje pri Novem mestu prišlo do strelskega obračuna, v katerem je umrl 22-letnik. Med drugim je novomeški župan Gregor Macedoni premierja Roberta Goloba pozval, naj vlada pristopi k oblikovanju medresorskega vladnega delovnega telesa, ki bo prednostno obravnavalo romsko problematiko v jugovzhodni Sloveniji. Ocenjuje namreč, da je pri reševanju romske problematike nujen sistemski pristop države.

Na vladnem uradu za komuniciranje so na vprašanje, ali vlada načrtuje oblikovanje posebnega delovnega telesa, odgovorili, da se zavedajo resnosti problematike romske skupnosti na Dolenjskem in da se bo vlada reševanja težav lotila medresorsko.

STA; M. K.