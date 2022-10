Nov topliški vrtec do avgusta '24; gradbišče odprto še ta mesec

4.10.2022 | 18:50

Drago Muhič in Franc Vovk sta bila danes dobre volje. (Foto: Občina Dolenjske Toplice)

Tako bo videti nov topliški vrtec ob osnovni šoli. (Vir: Občina Dolenjske Toplice)

Dolenjske Toplice - Župan Občine Dolenjske Toplice Franc Vovk in direktor podjetja GPI Tehnika iz Novega mesta Drago Muhič sta danes podpisala pogodbo za izgradnjo 12-oddelčnega otroškega vrtca, ki bo stal ob Osnovni šoli Dolenjske Toplice in za katerega je bila izbrana najugodnejša ponudba za izgradnjo v višini 6,721 milijona evrov.

Objekt je zasnovan kot skoraj ničenergijski objekt s parkiriščem v kleti in dvema etažama igralnic. Zunanje igrišče bo urejeno na zunanjih zelenih površinah, prav tako bo v sklopu zunanje ureditve urejeno tudi zunanje parkirišče za zaposlene in obiskovalce.

Gradnja vrtca se bo, kot sporočajo s topliške občine, začela že v tem mesecu in bo potekala v letih 2023 in 2024, zaključek vseh del pa je predviden za avgust 2024. Rok izgradnje je vezan na pogodbo o sofinanciranju s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na podlagi katere bo Občina za gradnjo vrtca prejela 1,172 milijona evrov sofinancerskih sredstev.

Projekt je odobren in bo sofinanciran tudi s strani Eko sklada, saj se je topliška občina prijavila na razpis za nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe.

M. K.