Kakšne so volitve, zakaj Brežice izpadejo iz igre?

5.10.2022 | 09:30

Dosedanja ravnateljica Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece Nuška Ogorevc bo vodila šolo tudi v naslednjem mandatu.

Igor Zorčič, Ivan Molan in Jure Pezdirc (z leve) so se pred volitvami kandidata za državni svet in elektorjev prepričali, da je skrinjica prazna, potem so jo zapečatili.

Martina Živič je predlagala, da se dogodki v brežiškem prazničnem koledarju ne bi prekrivali. (Vse foto M. L.)

Brežice - Občinski svtniki so na svoji zadnji seji med drugim podprli imenovanje Nuške Ogorevc za ravnateljico Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece.

Med drugim so se seznanili s poročilom o porabi občinskega proračunskega denarja v obdobju januar - junij ter sprejeli.

Točke dnevnega reda so obravnavali brez razprav. Nekoliko so se razživeli ob volitvah predstavnikov brežiške občine v volilno telo za volitve državnih svetnikov in brežiškega kandidata za državnega svetnika. Brežiški kandidat je Matija Kolarič, predstavniki brežiške občine v volilno telo za volitve državnih svetnikov, elektorji, so Martina Živič, Ferdo Pinterič, Peter Dirnbek, Stanko Tomše in dr. Tomaž Teropšič. Pred glasovanjem je Igor Zorčič kritiziral način volitev v državni svet. Kot je rekel, Brežice ne dobijo državnega svetnika, ker je na državni ravni razmerje moči tako, da zaradi interesne delitve med SLS in SDS Brežice izpadejo, ker tu župan in večina svetnikov niso iz SLS. Zorčičeva kritika je tako letela tudi na brežiškega župana Ivana Molana in na brežiško SDS, ker sodelujejo v omenjeni interesni delitvi sedežev državnega sveta. Sodelujejo namreč v tem, da je v Posavju svetnik izvoljen od drugod, iz Sevnice in prej iz Krškega, in se ne dogovorijo, da bi bil državni svetnik iz Brežic. Župan je v odzivu na Zorčičevo kritiko menil, da je brežiški vpliv na dogovarjanje strank o sestavi državnega sveta zanemarljiv.

Kot je rekla Martina Živič, je v brežiškem prazničnem oktobru ob istem času več različnih dogodkov. Predstavnica občine Lavra Kreačič je pojasnila, da z organizatorji dogodkov skušajo najti prosti termin v prazničnem koledarju. Da ne bi bilo časovnega prekrivanja, predlaga več dogovarjanja med različnimi društvi glede izbire prireditvenega časa.

M. L.

