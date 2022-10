Davi pogorela hiša

5.10.2022 | 07:00

Včerajšnje posredovanje oz. pomoč radeških gasilcev (Foto: PGD Radeče)

Davi ob 4.02 je v Družinski vasi, občina Šmarješke Toplice, zagorela nenaseljena, starejša stanovanjska hiša. Gasilci PGD Bela Cerkev, Šmarjeta, Zbure in Orešje so požar na objektu velikosti 10x11 metrov pogasili. Ogenj je hišo uničil. Za odklop elektrike je poskrbe dežurni Elektro Ljubljana. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Padel s strehe

Včeraj ob 14.12 se je v naselju Brunk, občina Radeče, delavec poškodoval pri padcu s strehe. Reševalci RP Laško so poškodovanca na kraju oskrbeli, helikopter SV z enoto HNMP Maribor na krovu pa ga je prepeljal v UKC Maribor. Gasilci PGD Radeče so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu ponesrečenca.

Pomoč obolelemu in poškodovanemu



Ob 12.37 so v Florjanski ulici v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli stanovanje v katerem je bila obolela oseba in reševalcem NMP nudili pomoč pri prenosu le te. Reševalci NMP Sevnica so jo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 19.37 so v naselju Trnovica v občini Ivančna Gorica gasilci PGD Hrastov Dol nudili pomoč reševalcem NMP ZD Ivančna Gorica pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.

Zaklenil se je iz stanovanja

Ob 20.15 se je v Vavpotičevi ulici v Novem mestu lastnik zaklenil ven iz stanovanja. Gasilca GRC Novo mesto sta preko balkona vstopila v stanovanje in mu odprla vhodna vrata.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 10:00 do 14:00 uew zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI , TP POBREŽJE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1 na izvodu GASILNI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE , izvod Desno;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE , TP GRIBLJE , TP DOL. GRIBLJE , TP DRAGOŠI .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE , izvod 2.SUŠICE PROTI DOL. TOPL. ;

- od 15:00 do 16:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGAR CIKAVA;

- od 16:15 do 17:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIŠKO;

- od 17:30 do 18:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HLADILNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK;

- od 7:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC, izvod 5.PRAPREČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Anže, Graben, Brezje Anže, Raztez vas, Kostanjek, Graben Ašič, Raztez in Anže Šalamon predvidoma med 8:30 in 11:30 uro.

M. K.