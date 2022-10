FOTO: Policisti zasegli več kosov orožja; ko greste po gobe, naj ne gre 'po gobe' še vaša lastnina

Zaseženo orožje (Foto: PU Ljubljana)

Grosupeljski policisti so včeraj na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo na območju Ivančne Gorice. V preiskavi so zasegli zračno puško, za katero sumijo, da gre za predelano orožje, pištolo znamke Walter, 33 nabojev in okoli pol kilograma posušene konoplje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Vse predmete so poslali na analizo, po končani analizi pa sledi prekrškovni postopek.

PU Ljubljana med drugim poroča tudi o dveh prometnih nesrečah, ki sta se zgodili na našem območju. Včeraj okoli 6.30 se je zgodila nesreča v Velikih Laščah, udeleženi sta bili voznica osebnega vozila in peška. Voznica je izsilila prednost peški na prehodu za pešce. V trčenju se je peška lažje poškodovala in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. Zoper voznico sledi prekrškovni postopek.

Včeraj okoli 10. ure je tudi v Kočevju prišlo do prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik osebnega vozila - ta je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v vozilo pred seboj. Voznik drugega vozila se je lažje poškodoval. Zoper povzročitelja sledi prekrškovni postopek.

Vlom v avtomobil

Simbolna slika (Foto: arhiv)

S PU Novo mesto pa poročajo, da je v gozdu pri naselju Mačji Dol na območju PP Trebnje je med 16.30 in 17. uro nekdo vlomil v parkiran osebni avtomobil in ukradel torbico z dokumenti in bančnimi karticami. Lastnico je oškodoval za okoli 1000 evrov.

V zadnjem obdobju so policisti ponovno obravnavali več vlomov v avtomobile, in sicer tako v tiste na parkirnih mestih kot v avtomobile, parkirane v gozdovih in na gozdnih poteh. V večini primerov so žrtve tisti vozniki, ki so na vidnih mestih v vozilih nezavarovane pustili različne predmete, tudi denarnice z dokumenti in denar.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Bukošek, Brezje pri Veliki Dolini, Obrežje) izsledili in prijeli 12 državljanov Indije, osem državljanov Burundija, pet državljanov Iraka, štiri državljane Afganistana, dva državljana Pakistana in dva državljana Nepala. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah posredovali v 60. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 190 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje.

