Še naprej odstranjujejo posledice poplav, znova na pomoč vojska

5.10.2022 | 13:15

Pomoč vojske (Foto: Ministrstvo za obrambo)

Kostel/Osilnica - V občinah Kostel in Osilnica še naprej odstranjujejo posledice poplav, ki so občini prizadele tako pred 20 dnevi kot konec preteklega tedna. Na pomoč po zadnjih poplavah je znova priskočila Slovenska vojska, ki pomaga odstranjevati podrto obmejno ograjo in sanirati ceste. Natančna ocena škode še ni znana.

V času poplav je namreč narasla reka Kolpa na več delih podrla panelno in žično ograjo, postavljeno za preprečevanje nezakonitih prehodov meje, in ju marsikje odnesla na polja, travnike in sadovnjake, kar ljudem onemogoča njihovo uporabo.

Poškodovano ograjo pomaga odstranjevati Slovenska vojska, a za zdaj le v Kostelu. Po besedah županje Osilnice Alenke Kovač namreč vojakov k njim danes še ni bilo, čeprav so obljubili prihod. Ob tem opozarja, da imajo tudi pri njih precej poškodovane ograje.

V Kostelu Slovenska vojska pomaga tudi pri sanaciji ceste pri Žagi, kjer je narasel potok povsem odnesel okoli 150 metrov cestišča.

Druge ceste v občinah Kostel in Osilnica so za zdaj urejene za silo, povečini s peskom, kar po besedah županje Kovačeve pomeni, da se bodo težave ponovile ob prvem večjem deževju. Vodo iz hiš so za zdaj izčrpali, a to je, kot opozarja, le začasna rešitev.

Tako v Kostelu kot Osilnici natančna ocena škode še ni znana. V Osilnici so škodo, ki je nastala med poplavami pred 20 dnevi, ocenili na 850.000 evrov, na natančnejšo oceno škode med poplavami še čakajo. V Kostelu so škodo ob poplavah pred 20 dnevi ocenili na 3,5 milijona evrov, pravkar pa delajo njen natančen izračun, za kar zbirajo vloge občanov. Po oceni župana Ivana Črnkoviča škoda po poplavah ob koncu prejšnjega tedna glede na poplave pred 20 dnevi ne bo bistveno višja, bo pa skupna škoda višja od ocenjene, torej 3,5 milijona evrov, meni.

Na pomoč krajanom, ki jih je ujma najbolj prizadela, je priskočil Rdeči križ Kočevje. Donacije je mogoče nakazati na njegov transakcijski račun SI56 0232 0001 9550 743 (sklic 032022, OZRK Kočevje, TZO 47, Kočevje). Pomagati je mogoče tudi s sms-sporočili, in sicer se na številko 1919 pošlje ključno besedo KOLPA5 ali KOLPA10. S prvo ključno besedo se prispeva pet, z drugo pa 10 evrov.

V nedeljo ob 18. uri bo v Športni dvorani Kočevje potekal tudi dobrodelni koncert, katerega izkupiček bo namenjen gasilskim društvom, ki so sodelovala pri odpravi posledic poplav. Na koncertu bodo nastopili številni glasbeniki.

STA; M. K.