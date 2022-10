FOTO: 10. GATUS - kuhala, stregla in razvajala je Jugoslavija v malem

5.10.2022 | 14:15

Mladi so na Glavnem trgu kuhali pred očmi mimoidočih. (Foto: T. G.)

Otočec, Novo mesto, Šmarješke Toplice - Mladi iz držav nekdanje Jugoslavije so na jubilejnem 10. mednarodnem srečanju in tekmovanju srednjih šol za gostinstvo in turizem dokazali, da rek, da na mladih svet stoji, še kako drži. Dijaki 13 šol, prišli so iz Maribora, Radovljice, Opatije, Osijeka, Prijedora, Banjaluke, Bara, Ohrida, Makedonskega Broda, Leskovca, Beograda, Smedereva in Novega mesta kot gostitelja, so prejšnji konec tedna pokazali obilo ustvarjalnega duha in znanja. Letošnja tema so bile tradicionalne jedi na sodoben način.

Nekdanje dijakinje, ki so pripravile projektno nalogo, na kateri je zrasel Gastus, s svojo mentorico in ogranizatorico letošnjega srečanja Slavico Šterk. (Foto: T. G.)

Zanimivo in med dijaki in njihovimi mentorji zelo priljubljeno srečanje, katerega namen ni le tekmovanje, temveč tudi druženje in povezovanje, je pred desetletjem nastalo ravno na novomeški Srednji šoli za gostinstvo in turizem, po projektni nalogi tedanjih dijakinj Mance Kušljan, Jing Zhang, Mojce Košir, Deje Kramarič, Sabine Malnarič in Ingrid Kralj, ki so jo izdelale pod mentorstvom Slavice Šterk, predavateljice turizma in organizatorice letošnjega srečanja. Te so na jubilejnem srečanju tudi stopile pred mlade udeležence, zadovoljne, da njihova ideja živi v tako velikem obsegu še danes. In bo tudi v prihodnje – GATUS 2023 bo v Ohridu.

Srečanje se je s svečanim odprtjem začelo v Hotel Šport Otočec. Zbrane sodelujoče sta nagovorili Tone Hrovat, direktor Grma Novo mesto – Centra biotehnike in turizma, novomeški podžupan Boštjan Grobler in Slavica Šterk, odprtje pa so z nastopi obogatili s pesmijo Anastazia Burai, plesalka hip hopa Tjaša Špec in Mešani pevski zbor Pomlad.

Strežba pripravila poslovno kosilo

Priprava hladne začetne jedi pred gostoma. (Foto: M. Ž.)

Na petkovem tekmovanju v strežbi na Otočcu se je pomerilo 11 šol. Pod budnim očesom tričlanske komisije, ki so jo sestavljali Srečko Kunst, Dejan Koncilja in Stane Pirkovič, je eden od dijakov pripravljal sadno-zelenjavni smuti kot pijačo dobrodošlice za dva gosta, drugi hladno začetno jed iz piščančjih prsi in nabora živil po recepturi, ki so jo pripravili, tretji pa svečano omizje za poslovno kosilo ter poskrbel za ustrezno predstavitev in postrežbo vina iz vinorodne dežele Posavje.

Prejmeniki priznanj v strežbi. (Foto: T. G.)

»Vsak se je potrudil po smernicah, ki jih učijo na njihovih šolah, in vsi so se prikazali v najboljši luči. Strokovne napake so bile, vendar jih je bilo malo,« je delo mladih gostincev ocenil Franci Mežič, učitelj praktičnega pouka strežbe na novomeški šoli in predavatelj na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto. Najbolj so se izkazali dijaki iz Radovljice, zlato priznanje pa so prejele še šole iz Beograda, Opatije in Osijeka.

Ukvarjali so se z dobrim počutjem

Dijaki turizma so poleg tridnevnega aranžmaja morali izdelati izvirni turistični spominek in zloženko. (Foto: T. G.)

Dijaki turistične smeri so se ukvarjali z dobrim počutjem pod delovnim naslovom Očistimo telo in se uravnovesimo z novo energijo. »Za nalogo so dijaki sestavili tridnevni turistični aranžma z vsemi elementi, ki jih mora imeti, izdelali izviren turistični spominek in zloženko, na srečanju pa so v desetih minutah morali navdušiti poslušalce in komisijo za obisk,« je pojasnila Šterkova. Naloge in predstavitev so pod drobnogled vzeli Jure Sodja, Bojana Korez in Maruša Marn Eržen. Med 13 šolami so prvo mesto zasedli Beograjčani, z zlatom so se okitili še dijaki iz Banjaluke, Radovljice in Opatije.

Prejemniki priznanj s področja turizma.

Kuhali na prostem na Glavnem trgu

Gotovo pa je bilo za širšo javnost najprivlačnejše tekmovanje 11 ekip kuharjev, ki so v soboto dopoldne zavzeli prostor pred Hišo kulinarike in turizma na novomeškem Glavnem trgu in pred očmi mimoidočih pripravljali tradicionalno jed iz mlade govedine za glavno jed in restavracijsko sladico iz jabolk. S kuhanjem na prostem so se nekako vrnili h koreninam, k prvemu GATUSU, ko so na Otočcu v kotličkih kuhali nacionalne jedi.

Prejemniki priznanj kuharstva

Mladi, ki so jim pod prste gledali Jure Tomič, Elizabeta Vrščaj in Tomaž Vozelj, so postregli z raznolikimi okusi, krožniki so bili domiselni, je bila zadovoljna vodja kuharskega preizkusa Sonja Milanović, strokovna sodelavka gastronomije na Grmu Novo mesto – Centru biotehnike in turizma. Krožnik, ki je najbolj prepričal komisijo in bi ga, kot je dejala, lahko postregli v vsaki gostilni ali restavraciji, so pripravili dijaki iz Beograda. Zlato priznanje pa je šlo še v Radovljico, Maribor in Osijek.

Svečano podelitev priznanj jubilejnega GATUS-a so gostile Terme Šmarješke Toplice, kjer je mlade in njihove mentorje nagovoril šmarješki župan Marjan Hribar in Tone Hrovat. Skupna zmagovalka je postala Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, ki je v seštevku vseh treh »disciplin« osvojila največ točk.

M. Žnidaršič, Foto: M. Ž., Tatjana Grozdanović

Galerija