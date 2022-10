Kombi uničen v ognju; gorelo tudi na njivi

5.10.2022 | 18:50

Velikokrat viden prizor na Radni - sevniški gasilci so tudi danes zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu obolele osebe, ki so jo nato prepeljali v bolnišnico. (Foto: PGD Sevnica)

Danes dopoldne malo pred deseto je na območju Pavlove vasi, občina Brežice, gorelo kombinirano vozilo. Posredovali so gasilci PGD Pišece in PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka in vozilo pogasili. Do izteka nevarnih tekočin ni prišlo, ogenj pa je avto uničil, poroča regijski center za obveščanje.

Našli mino

Ob 13.26 so v naselju Vidošiči, občina Metlika, pri gradbenih delih našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnika Državne enote za varstvo pred NUS dolenjske regije sta na kraju odstranila minometno mino kalibra 81 mm, italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Nevarno najdbo so ob pomoči pirotehnikov Državne enote za varstvo pred NUS gorenjske in ljubljanske regije uničili na primernem mestu.

Gorelo na njivi

Ob 15.40 je med Blatnikom pri Črnomlju in Dobličami na njivi gorela koruznica na površini 1,5 hektarja. Požar so pogasili gasilci PGD Dobliče.

S helikopterjem v bolnišnico

Ob 10.19 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor iz naselja Radna, občina Sevnica, prepeljala obolelo osebo v SB Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Voda spet pitna

Komunala Sevnica obvešča, da je ukrep prekuhavanja pitne vode na vodovodu Skrovnik, ki je veljal od 11. aprila, preklican. Voda je tako primerna za uživanje.

Dela na vodovodu in motena oskrba

Uporabnike pitne vode iz Brežic, ulice: Ob stadionu, Obrtne ulice, Ulice kozjanskih borcev, Ulice Alenke Gerlovič, Finžgarjeve ulice, Linhartove ulice in Trubarjeve ulice obveščamo, da bo jutri, 6. 10., med 8. in 12. uro motena dobava pitne vode zaradi izvedbe prevezav na vodovodnem omrežju.

M. K.