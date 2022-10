FOTO: Odbojkarji Krke zmagovito krenili v novo sezono, klonila Kostanjevica

6.10.2022 | 08:40

Foto: MOK Krka

Kostanjevica na Krki - Članska ekipa moškega odbojkarskega kluba Krka je včeraj začela z nastopi v 1. B ligi. V Kostanjevici na Krki so bili varovanci Jerneja Rojca s 3:0 (23, 17, 18) boljši od gostiteljev, domače Athos Kostanjevice.

Keko Oprema Žužemberk je sinoči na domačem terenu izgubila s šoštanjsko Topolšico z 1:3.

V Kostanjevici domačinom pošle moči

Za Krko je bil točkovno najuspešnejši Zlatko Pulko, ki je zbral 11 točk in bil eden ključnih mož v nervozni končnici prvega niza. Najbolj razpoložen domačin je bil Martin Štefanič, zbral je 12 točk.

Sportklub 1. B odbojkarska liga, 1. krog

ATHOS Kostanjevica – Krka

0 – 3 (-23, -17, -18)

Kostanjevica na Krki, 5. oktober 2022. Sodnika: Gregor Novak, Eva Tomec. Gledalcev: 50.

ATHOS Kostanjevica: Štefanič G., Štefanič U. 5, Tomazin, Lajkovič 5, Štefanič M. 12, Gašpar 7, Jakše, Pucelj 4, Košir (L), Tomšič (L), Jarkovič 3, Mohar. Trener: Srečko Starič.

Krka: Hafner 1, Erpič 9, Kosmina 10, Borin (L), Kožar, Pulko 11, Lavrič 6, Hvala 4, Lindič 1, Pušnik 10, Vidmar, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Še najbolj napet je bil uvodni niz, v katerem si nobena izmed ekip ni uspela priigrati znatnejše prednosti. Domači odbojkarji so se izvrstno borili, na krilih bučne publike pa pretili vse do konca niza. Nekdanji odbojkar Krke Gašper Pucelj v dresu Kostanjevice je uspešnemu napadu dodal še as in izid poravnal na 19 ter s tem naznanil napeto končnico. Trener Krke Jernej Rojc je reagiral s polminutnim odmorom in tako prekinil nalet domačinov. V nadaljevanju sta se ekipi izmenjavali točko po točko. Več zbranosti so pokazali izkušenejši Krkaši. Pulko je Novomeščanom priigral prvo zaključno žogo. V naslednji akciji je domači Jarkovič sicer ujel napad Pušnika, a je zatem niz zapečatil Erpič za končnih 25:23.

V drugem in tretjem nizu so novomeški odbojkarji dvignili nivo igre, pritisnili z začetnim udarcem in povišali zanesljivost v napadu. Domačinom so nekako pošle moči, imeli so več težav s sprejemom ter posledično napadom, s tem pa niso več uspeli konkurirati izkušenejšim tekmecem. Hafner je odlično razigraval svojo ekipo in igralci so si lepo porazdelili točke, na drugi strani pa je Štefanič pogrešal več pomoči v napadu. Krka je niza dobila na 17 in 18.

Prvenstvo se nadaljuje že ta vikend. Odbojkarje Krke čaka prva domača tekma. V nedeljo, 9. oktobra, v Novo mesto prihaja Špan Brezovica. Tekma bo ob 16. uri.

Kostanjevičani pa dan prej, v soboto, ob 19. uri gostijo igralce Žužemberka.

S. V.; M. K.

