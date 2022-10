FOTO: V Brezju zasegli pištoli; pijana voznica trčila v mopedistko

6.10.2022 | 09:30

Zaseženo orožje v Brezju (Foto: PP Novo mesto)

Včeraj okoli 17. ure se je zgodila prometna nesreča v Dolenji Nemški vasi. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je zanjo odgovorna 23-letna voznica osebnega avtomobila, ki je odvzela prednost mladoletni voznici mopeda. Po trčenju je voznica mopeda padla in se lažje poškodovala. Policisti so še ugotovili, da je povzročiteljica vozila pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imela 0,63 miligrama alkohola.

Osumljencu v Brezju zasegli pištoli

Policisti PP Novo mesto so zaradi suma posesti prepovedanega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca v Brezju. Med hišno preiskavo so našli in zasegli dve pištoli, naboje in dele orožja. Zoper 41-letnega osumljenca, ki za orožje nima ustreznih dovoljenj, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva.

Vlomi in tatvine

Včeraj med 10. in 16. uro jena Dobravi ob Krki neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V gozdu na območju Trebnjega je popoldne nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice, ki je bila v predalu vrat, vzel denar.

Zdaj je v gozdovih veliko nabiralcev gob in kostanja, zato policisti ponovno opozarjajo na samozaščitno ravnjanje - če že puščate avtomobile ob cestah in gozdnih poteh, potem iz njega vsaj poberite vse vrednejše stvari!

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Slovenska vas, Rigonce) izsledili in prijeli 56 državljanov Burundija, 16 državljanov Konga, dva državljana Rusije, državljana Maroka in državljana Malija. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah skupno posredovali v 56. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 215 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

