S podelitvijo nagrad mednarodnega natečaja (Pra)stol začenjajo 10. Festival lesa

6.10.2022 | 09:10

Trije stoli, lanski zmagovalci (Foto: arhiv; Foto Kapele)

Kočevje - V Kulturnem centru Kočevje drevi s podelitvijo nagrad mednarodnega natečaja (Pra)stol začenjajo 10. Festival lesa. Ta bo postregel s številnimi dogodki, namenjenimi promociji lesa in spodbujanju njegove uporabe, poleg nocojšnje podelitve nagrad bo eden od njegovih vrhuncev tudi petkova mednarodni strokovni forum o lesu in dizajnu.

Festival v sodelovanju z Občino Kočevje pripravlja zadruga Festival lesa, ustanovljena na pobudo Gimnazije in srednje šole Kočevje. Po besedah nekdanje ravnateljice omenjene šole ter koordinatorice festivala Mete Kamšek je pobuda zanj nastala ob pridobitvi novih prostorov za lesarsko šolo, ko so ugotovili, da se morajo promocije poklicev, povezanih z lesarstvom, lotiti drugače. Odločili so se, da bodo les promovirali kot material, kar počno še danes.

V okviru festivala vsako leto razpišejo mednarodni natečaj industrijskega oblikovanja (Pra)stol, na katerem žirija izbere najbolj uporabne in ergonomsko oblikovane stole. Letos se je natečaja, za katerega je vse večje zanimanje, po beseda Kamškove udeležilo 110 oblikovalcev iz 37 držav, izmed katerih je žirija nagradila tri. Prototipi vseh do zdaj nagrajenih stolov bodo do 23. oktobra razstavljeni tudi v prostorih nekdanje Modiane na Trgu zbora odposlancev 70.

Drugi od vrhuncev letošnjega festivala bo v petek dopoldne, ko bodo na mednarodnem strokovnem forumu v Kulturnem centru Kočevje gostili znana industrijska oblikovalca Saliha Teskeredžića iz Sarajeva in Nikolo Radeljkovića iz Hrvaške. Pozdravni nagovor bo imel državni sekretar na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Dejan Židan, ki bo nato tudi vodil osrednji panel na temo Vloga države in drugih deležnikov, da postane dizajn v lesu gibalo nove dodane vrednosti in ključna podpora gospodarstvu.

Konec tedna bodo v okviru festivala v Kočevju potekale različne ustvarjalne delavnice z lesom. Kot letošnjo novost bodo v soboto popoldne pri Koči na Črnem Vrhu prvič izvedli Ogljefest, na katerem bodo pripravili oglarsko kopo in kuhali oglje.

Po desetih letih pripravljanja festivala je Kamškova zadovoljna tako z njegovo izvedbo kot z obiskom, čeprav je tudi pri njih epidemija pustila določene posledice. "Predvsem nam gre za to, da zgradimo konzorcij povezav med kočevskim lesom, oblikovalci, ki si udeležujejo festivala, in Rokodelsko zadrugo In situ iz Sodražice, ki združuje predelovalce lesa. Mislimo, da bi lahko v tej zgodbi vsi skupaj dosegli višjo dodano vrednost," kot še enega od ciljev navaja Kamškova.

STA; M. K.

Idejna pobudnica in koordinatorka festivala Meta Kamšek o obisku in ciljih festivala