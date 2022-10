Bojkot pouka na OŠ Grm - Starši otroke protestno pustili doma

6.10.2022 | 10:00

Ravnateljica OŠ Grm Zdenka Mahnič (Foto: R. N.)

Novo mesto - Učenec, ki je pripadnik romske skupnosti, grozil razredu, da bo pretepel tistega, ki ga je zatožil učiteljici – V razredu s tri leta mlajšimi sošolci – Starši menijo, da šola ni zagotovila varnega učnega okolja – Ravnateljica to odločno zanika – Individualne ure pouka, ob sebi ves čas spremljevalca

Starši učencev enega izmed oddelkov šestega razreda na novomeški Osnovni šoli Grm so se protestno odločili, da prejšnji petek njihovi otroci ostanejo doma. Dan prej je prišlo do incidenta; učenec, ki je pripadnik romske skupnosti, je namreč grozil razredu, da bo pretepel tistega, ki ga je zatožil učiteljici. Groženj menda ni izrekel prvič; po besedah staršev gre za problematičnega fanta, ki je na splošno slabo vplival na celoten razred. Za protest so se odločili, ker šola po njihovem mnenju ni zagotovila varnega učnega okolja, kar pa ravnateljica Zdenka Mahnič odločno zanika.

»Starši enoglasno izjavljamo, da smo mi odgovorni za svoje otroke in da bomo naredili vse, da bodo naši otroci v šoli varni, ter hkrati odločno zavračamo vsakršen očitek ravnateljice, da smo ravnali napačno. Od ravnateljice pričakujemo, da bo storila vse, kar je v njeni moči, in še več, da bo zagotovila varno učno okolje za naše otroke,« so v skupni izjavi, ki so jo naslovili na Mestno občino Novo mesto, policijo, vodstvo šole, predsednico sveta Staršev in na predstavnike sveta zavoda, zapisali starši. Z nekaterimi smo se tudi pogovarjali po telefonu, nihče pa se ni želel javno izpostaviti.

Na OŠ Grm obžalujejo neljubi dogodek, zaradi katerega so starši svoje otroke zadržali doma. (Foto: R. N.)

Kot povedo, so bili na uvodnem sestanku ob začetku novega šolskega leta seznanjeni, da so njihovi otroci dobili tri leta starejšega sošolca, Roma, ki je že večkrat ponavljal razred. Po besedah staršev je v preteklem šolskem letu nekomu celo grozil z nožem. Šola je takoj ukrepala in o tem obvestila tudi vse pristojne ustanove. Sprožen je bil postopek in sodišče je izdalo sklep o njegovem prešolanju na Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, a ker tam zanj ni bilo prostora, se je na začetku šolskega leta pojavil na matični šoli. »Svoj protest izražamo tudi zaradi njegove umestitve v razred tri leta mlajših sošolcev, v razred, ki zadnjih pet let velja za zgleden in uspešen,« so zapisali starši, ki se počutijo izigrane, da niso bili vnaprej obveščeni o prihodu novega sošolca v razred.

Rok Nose

