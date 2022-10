Konec tedna asfaltiranje na Ulici Slavka Gruma

6.10.2022 | 11:20

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Na Ulici Slavka Gruma bo na odseku od križišča s Cesarjevo ulico do Osnovne šole Drska v petek, 7. oktobra, in v soboto, 8. oktobra, potekalo asfaltiranje, v času izvajanja del pa bo vzpostavljena popolna zapora, sporočajo z rotovža.

V petek bo popolna zapora veljala od 8.30 do 16. ure. Dostop do Osnovne šole Drska bo ta dan možen do 8.30 in po 12. uri po obvozu, ki bo potekal po lokalni cesti ob parkiriščih Ulice Slavka Gruma 90–124. V soboto bo asfaltiranje ob popolni zapori potekalo med 7. in 18. uro. Po zaključku asfaltiranja bo ulica odprta za promet, v začetku prihodnjega tedna bo na vozišču potekal še zaris označb, pri čemer bo promet oviran v manjšem obsegu, dostopi pa bodo omogočeni.

S tem se prenova ceste in komunalne infrastrukture na Ulici Slavka Gruma zaključuje, kot dodatna ureditev pa v prihodnje sledi še izvedba obojestranskega pločnika in kolesarske steze izven vozišča od Cesarjeve ulice do Osnovne šole Drska. S tem bo, kot so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost, še dodatno poskrbljeno za izboljšanje prometne varnosti na tej šolski poti.

M. K.