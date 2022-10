FOTO: Naš škof, naš ponos – razstava ob prvi obletnici posvečenja

6.10.2022 | 12:30

Novomeški škof msgr.dr. Andrej Saje z avtoricama razstave Anico Levstik in Mojco Lužar ter nepogrešljivo vodjo Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka Ljudmilo Bajc.

V spomin na ta dogodek je škof prejel knjigo Anice Levstik Rodbina Barbo in rožni venec iz koruznega ličkanja, ki ga je izdelala Marta Lužar.

Zbrani so z zanimanjem pogledali, kaj vse je zapisano na panojih.

Nastopil je Moški pevski zbor Rožmarin.

Mirna Peč - V avli Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka so včeraj popoldne odprli razstavo z naslovom Naš škof naš ponos, posvečeno prvi obletnici škofovske posvetitve rojaka msgr.dr. Andreja Sajeta. Na razstavljenih panojih, obogatenih z slikovnim gradivom iz njegovega življenja, prikazujejo otroštvo na domačem Velikem Kalu, mladost, preživljanje prostega časa, čas študija in duhovniško pot, vse do posvetitve v novomeškega škofa v mirnopeški farni cerkvi sv. Kancijana.

Da so Mirnopečani nadvse ponosni svojega rojaka, novomeškega škofa, je bilo čutiti prav iz vseh besed in nagovorov tako župana Andreja Kastelica kot domačega župnika Janeza Rihtaršiča, obeh avtoric razstave Anice Levstik in Mojce Lužar ter vodje muzeja Ljudmile Bajc, ki je z njima sodelovala pri izboru vsebine, predstavljene na panojih.

Kot sta povedali avtorici, sta vire našli tako v tiskanih medijih kot po spletu, v literaturi, veliko zgodb pa so jima zaupali ljudje, ki poznajo Andreja Sajeta od malih nog in nadalje v življenju, med njimi sta posebej izpostavili njegovo družino – sestro Marjetko, brata Draga in njegovo soprogo Barbaro Mihaelo. Med zanimivostmi, ki sta jih našli, je bil tudi podatek, da se je novomeški škof srečal kar s tremi papeži – Janezom Pavlom II, Benediktom XVI in Frančiškom. To se jima je zdelo izjemno in o tem je nekaj spominov škof v nadaljevanju delil z zbranimi tudi v pogovoru z vodjo muzeja.

Na prijetem dogodku je mlada voditeljica Eva Zupančič nanizala nekaj drobcev iz škofovega življenja, ki sta jih avtorici zbrali ob pripravi razstave. Njegova sovaščanka Vida se denimo spominja, kako so jo vsak dan otroci peš mahnili proti šoli. Iz teh časov se Andreja Sajeta spominja kot preudarnega fanta, ki je že takrat znal pomiriti marsikatero mladostniško vragolijo. Bil je kako leto starejši od ostalih in je veljal kot nekakšen vodja na poti. Če je bilo potrebno gaziti po visokem snegu, je šel on prvi, naredil zasilen gaz in ostali so stopali po njegovih stopinjah. Po navadi pa je izbral krajšo pot, da so bili čim prej na cilju. Njegovi osnovnošolski učiteljici Anici pa je vse do danes v spominu ostala podoba prijetnega, rahlo nasmejanega fanta iz druge šolske klopi tik ob steni pri vratih. Bil je marljiv, uspešen učenec, ki nikoli ni izstopal drugače kot le z znanjem.

Razstavo je finančno omogočila Občina Mirna Peč, panoje je oblikoval Bojan Žičkar, na ogled pa bo do 31. januarja prihodnje leto.

Tekst in foto: M. Ž.

