S kolesi čez naraslo Savo

6.10.2022 | 18:30

Brodar Davor Hauer

Kolesarska skupina, ki je z brodom na Mostecu prečkala Savo, potuje skozi Slovenijo, je povedal Saša Simončič (levo).

Pristanišče broda so danes obiskali tudi učenci Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova, ki so ponosno vzeli medse tudi brodarja. (Vse foto: M. L.)

Mostec - Pri brodu na Mostecu se je danes ustavila skupina kolesarjev, ki je pred tem peljala iz Dobove skozi Sela pri Dobovi proti Mostecu in so jo zaradi njene opremljenosti in lahkotne vožnje opazovali z zanimanjem.

Kolesarji so se, kot so povedali, zapeljali do broda, da bi si ga ogledali. Tam jih je čakalo presenečenje. Brod so si lahko ne samo ogledali, ampak so skupaj s kolesi na njem celo prečkali Savo. Za to je poskrbel Davor Hauer z Mosteca, eden od dveh brodarjev Brodarskega turističnega društvu Mostec.

Brod čez poletje ni vozil zaradi prenizke Save. Reka je zdaj narasla in tako je plovba možna. »Danes sem prišel pogledat, kako je z brodom. Iz njega sem odstranil vodo. Potem pa sem še zapeljal čez Savo te izletnike,« je povedal brodar, ki je tako simbolično prekinil letošnjo poletno obdobje mirovanja broda.

Kako je pot zanesla sem kolesarje, je razložil eden od njih, Saša Simončič. Kot skupina potujejo v okviru agencije Helia. »Gremo iz Lendave do Pirana, s tem, da vmes petkrat prespimo. Potujemo z električnimi kolesi. Osem nas je, z nami je tudi spremljevalec, vodič, ki skrbi za kolesa. Iz Lendave smo šli skozi Ormož do Ptujskega jezera v Tržec, tam smo prespali. Od tam smo vozili v Rogatec, Rogaško Slatino in na Bizeljsko, kjer smo prespali. Danes gremo naprej skozi Novo mesto, do Dolenjskih Toplic, tam prespimo. Potem nadaljujemo do Osilnice, od tam v Loški potok, mimo Snežnika in Ilirske Bistrice do Hrušice in potem na Črni kal. Naš cilj je Piran. Štiristo kilometrov je dolga pot,« je povedal Saša Simončič, med tem ko so ostali člani skupine s pomočjo ustrežljivega brodarja Davorja že sestopali na desni breg Save.

Sicer kratka vožnja z brodom čez naraslo in še kar deročo Savo jih je navdušila, poleg tega pa so s plovbo prihranili nekaj moči za nadaljnje dolgo potovanje po kopnem, saj jim ni bilo treba vrteti pedalov do Brežic in Čateža ob Savi. Če bi šli po kopnem, se pravi, ne z brodom čez reko, bi lahko še preizkusili, kako se obnese nova kolesarska steza od Dobove do Brežic, ki jo v teh dneh občina Brežice odpira uradno.

Kolesarji niso bili edini obiskovalci pri brodu na Mostecu danes dopoldne. Tja so v spremstvu učiteljic prišli tudi učenci Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

M. L.

