Ribnici za širitev cone Lepovče 1,3 milijona evropskega denarja

7.10.2022 | 08:20

Industrijska cona Lepovče (Foto: Občina Ribnica)

Ribnica - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je občini Ribnica iz sredstev evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost odobrilo 1,3 milijona evrov, ki jih bodo namenili za sofinanciranje razširitve industrijske cone Lepovče. Cono nameravajo širiti med majem prihodnje leto in decembrom 2025, so sporočili iz občine.

Ministrstvo je sredstva občini odobrilo na podlagi razpisa iz marca letos. S prijavo je bilo mogoče pridobiti nepovratna sredstva v višini do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta, a največ 1,3 milijone evrov. Občina Ribnica je prejela najvišji možni znesek, kar predstavlja tri četrtine upravičenih stroškov prijavljenega projekta.

V okviru projekta bodo v industrijski coni Lepovče komunalno opremili osem hektarjev površin in pridobili 5,7 hektarja uporabnih površin za gospodarstvo. Industrijska cona je namreč trenutno z izjemo nekaj posameznih zemljišč v celoti pozidana, zato občini v njej zmanjkuje prostora.

"Z razširitvijo industrijske cone bomo okrepili konkurenčnost gospodarstva, povečali dodano vrednost podjetij, izboljšali pogoje za gospodarske aktivnosti in vzpodbudili nastanek novih delovnih mest, svoj prostor pa bodo dobila tudi visokotehnološka podjetja, ki potrebujejo spodbudno okolje za svoj razvoj," so ob tem zapisali na občini.

STA; M. K.