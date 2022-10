Vodja predstavništva Evropske komisije v Novem mestu

Z vlakom do Novega mesta.

Po mestu z Leonom.

Do Češče vasi s kolesi.

Novo mesto - Informacijska točka Europe Direct Novo mesto je podaljšana roka Evropske komisije v jugovzhodni regiji in je v sredo v Novem mestu gostila vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jernejo Jug Jerše. Namen obiska je bil vpogled v delovanje tukajšnje informacijske točke Europe Direct, razvojnega centra ter Novega mesta in projektov, ki se odvijajo v lokalnem okolju. Evropska komisija spodbuja trajnostno mobilnost in digitalizacijo, ker pa je letošnje leto evropsko leto mladih, so v sklopu tega dne organizirali tudi delavnico robotike »Zabavno programiranje« z učenci Osnovne šole Grm in dijaki Gimnazije Novo mesto, so sporočili iz Razvojnega centra (RC) Novo mesto.

Ves dan je potekal v duhu trajnostne mobilnosti. Tako se je ekipa predstavništva Evropske komisije iz Ljubljane proti Novemu mestu odpravila kar z vlakom. Na prvi postaji v jugovzhodni regiji so se jim pridružili ekipa Razvojnega centra Novo mesto, v okviru katere deluje informacijska točka Europe Direct Novo mesto, predstavniki Mestne občine Novo mesto in direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine Tomaž Kordiš. Na vlaku je potekala razprava o železniškem prometu, povezavah in evropskem združenju o teritorialnem sodelovanju. V dopoldanskih urah so prispeli v Novo mesto, kjer so se z električnim vozilom Leon odpeljali do rotovža in obiskali župana Gregorja Macedonija, s katerim so govorili o uspešnem črpanju evropskih sredstev, pa tudi o priložnostih, izzivih ter Načrtu za okrevanje in odpornost. Nato so aktivirali električna kolesa GONM in se odpeljali proti velodromu v Podbreznik. Ogledali so si velodrom, trening kolesarjev Adrie Mobil, bazen, ki je še v gradnji, in spregovorili o uspešnih projektih, kot je Olimpijski center v Novem mestu. Nato so na RC Novo mesto prisostvovali še delavnici robotike »Zabavno programiranje«, na kateri sta Jug Jeršetova in Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra, nagovorila mlade. Ti so izvedeli nekaj več o informacijski točki Europe Direct Novo mesto, evropskem letu mladih in prednostnih nalogah Evropske komisije, v kateri imajo tudi mladi pomembno vlogo v bližnji prihodnosti.

V podjetniškem inkubatorju na RC Novo mesto so, kot so še zapisali v sporočilu za javnost, odlična podjetja, ki ravno tako sledijo prednostnim nalogam Evropske komisije. Eno izmed teh je podjetje Reusable Technologies. Tomaž Kren in Marko Vrdoljak sta predstavila vizijo in poslanstvo podjetja ter izdelke iz elektronskih odpadkov, nad katerimi je bila ekipa predstavništva Evropske komisije navdušena, saj je to tisto, kar sami spodbujajo in k čemur sledijo z evropskimi pobudami in smernicami.

