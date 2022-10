Obnovitvena dela na avtocesti - Da se ne boste zmotili

7.10.2022 | 18:20

Obnovitvena dela na priključku v Dobruški vasi (Foto: L. M.)

Dobruška vas/Kronovo - Dars do srede novembra obnavlja avtocestni odsek Kronovo–Dobruška vas – Do 13. oktobra priključek v Dobruški vasi zaprt

Na dolenjski avtocesti med izvozoma Kronovo in Dobruška vas že nekaj časa potekajo obnovitvena dela, zato velja začasna prometna ureditev, ki pa marsikaterega voznika zmede. Mnogi vozniki, zlasti iz novomeške, škocjanske in šentjernejske občine, pa tudi tisti iz posavskega konca, se pritožujejo, da označbe o delih in zapori izvoza z avtoceste niso dobro in vidno urejene. Dosti se jih zmoti in potem z avtoceste odidejo šele na izvozu Smednik, ker je priključek Dobruška vas zaprt, pa tega niso opazili pravočasno.

Na Darsu pojasnjujejo, da je zapora vozišča postavljena skladno z elaboratom začasne prometne ureditve, ki predvideva tudi označitev začasnega priključka. Ta je označen s predkrižiščno tablo in kažipotom, kot veleva Pravilnik o zaporah na cestah. Zaradi del na priključku Dobruška vas sta od 26. septembra zaprta uvoz in izvoz v smeri Obrežja. Priključek bo zaprt predvidoma do 13. oktobra, obvoz pa je urejen skozi priključek Kronovo.

In za kakšne izboljšave gre? Od avgusta na tem avtocestnem odseku potekajo obnovitvena dela oz. preplastitev vozišča, kar bo trajalo do sredine novembra. Kot pojasnjujejo na Darsu, je bil odsek avtoceste med Kronovim in Dobruško vasjo, ki je bil zgrajen leta 2004, vseskozi redno vzdrževan, medtem ko obsežnejših obnovitvenih posegov v 18 letih ni bil deležen.

Dela med drugim vključujejo vgraditev nove, 4,5 centimetra debele obrabne plasti asfalta, prilagoditev odvodnje in ureditev bankin, izvedbo ločilnega pasu v nezeleno različico (ta bo preprečevala rast vegetacije v srednjem ločilnem pasu, ki fizično ločuje smerni vozišči avtoceste), izvedbo novih talnih označb in zavarovanje potencialno nevarnih mest. Na objektih, kjer je vozišče poškodovano, bosta odstranjeni celotna voziščna konstrukcija in hidroizolacija, vgrajeni bosta nova hidroizolacija in obrabna plast asfalta. Na priključku Dobruška vas bosta za večjo prometno varnost ob obeh smernih voziščih avtoceste zgrajeni izletni območji.

Skupna dolžina preplastitve na trasi avtoceste (obeh smernih vozišč) in na priključku Dobruška vas znaša 13,8 kilometra.

Promet bo do sredine oktobra potekal po enem pasu v vsako smer vožnje po smernem vozišču avtoceste proti Novemu mestu. Nato sledi še poldrugi mesec trajajoča preplastitev smernega vozišča proti Obrežju, ko bo promet predvidoma do sredine novembra urejen po sosednjem, že obnovljenem vozišču, prav tako po enem pasu v vsako smer vožnje.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

L. Markelj