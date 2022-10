Prihodnje leto rekorden proračun

Mirnopeški svetniki so se včeraj sešli predzadnjič v tej sestavi, ta mesec namreč občinska uprava namreč načrtuje še eno sejo. (Foto: M. Ž.)

Župan Andrej Kastelic in direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan

Mirna Peč - Osrednji točki včerajšnje seje mirnopeškega občinskega sveta sta bili rebalans letošnjega proračuna in prve spremembe proračuna za prihodnje leto. Oba sta bila sicer sprejeta decembra lani. Pri enem in drugem gre predvsem za uskladitev z novimi dejstvi, saj so Mirnopečani v pol leta dobili tri odločbe o sofinanciranju večjih naložb, ki so sicer že bile predvidene v obeh proračunih.

Prva od teh je celovita energetska prenova in rekonstrukcija objekta na naslovu Trg 8, to je nekdanja osnovna šolo, v kateri je zdaj že Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, enota Polonca vrtca Cepetavček in ambulanta splošne medicine. Celotna naložba je ocenjena na 2,5 milijona evrov, na razpisu ministrstva za infrastrukturo pa so dobili dobrih 613.000 evrov. Izvajalec je že izbran, pogodbo z njim bodo predvidoma podpisali v drugi polovici oktobra in ga uvedli v delo novembra. Dela naj bi bila zaključena do konca naslednje leto.

Drugi projekt se nanaša na hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema Mirna Peč. Projekt so razdelili na štiri leta, začel se bo prihodnje leto, rok za dokončanje pa je junij 2026. Vanj so vključili vse sekundarne odseke na območju Golobinjeka, ki niso bili zgrajeni v sklopu suhokranjskega vodovoda, odseke na višinskem območju severnega dela občine, ki so jim ostali iz preteklosti, vodovod v bodoči stanovanjski soseski Nad postajo in delno hidravlično izboljšavo vodovoda v ulici Postaja v severnem delu naselja Mirna Peč. Naložba je vredna 1,9 milijona evrov, na razpisu Ministrstva za okolje in prostor za naložbe v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev, pa so dobili nekaj manj kot 968.000 evrov, ki bodo šli iz t. i. sredstev za okrevanje.

Pred dnevi pa so iz ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli še sklep za sofinanciranje celovite ureditve ekonomsko-poslovne cone Dolenja vas (Industrijska in gospodarska cona Dolenja vas) v višini 1,3 milijona evrov, celotna vrednost projekta pa je 2,5 milijona.

Ravno včeraj so Mirnopečani oddali še vlogo za sofinanciranje že več let načrtovane posodobitve in razširitve čistilne naprave Mirna Peč iz sredstev za okrevanje, saj so s spremenjenim občinskim prostorskim načrtom zanjo zagotovili več prostora, prav tako so spremenili tehnologijo čiščenja iz membranske v sodobnejšo biološko. Vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona, po besedah direktorice občinske uprave Sonje Klemenc Križan pa pričakujejo milijon evrov. »Tudi to smo že umestili v rebalans letošnjega in spremembo proračuna za prihodnje leto,« je dejala.

In kaj to pomeni v številkah?

Z rebalansom so letošnji proračun malenkostno znižali, prihodki po novem znašajo nekaj manj kot 7,7 milijona in odhodki dobrih 7,4 milijona evrov, od tega za naložbe namenjajo dobre 4 milijone. S spremembo proračuna za leto 2023 pa se prihodki povečujejo za 150 odstotkov na nekaj več kot 12,2 milijona, odhodki pa za 160 odstotkov na malo manj kot 12,5 milijona evrov, od tega gre za investicije dobrih 8,3 milijona. To je rekorden proračuna v obstoju Občine Mirna Peč, bo pa, kot je dejala direktorica, gotovo deležen še kakšnega rebalansa, ko bodo številke dejansko uskladili vrednostmi, ki jih bodo dosegli na razpisih za izvajalca del.

M. Ž.