Trop potepuških psov čedalje bolj nevaren; ne zmorejo jih poloviti, kdo bo pomagal?

7.10.2022 | 12:10

Na območju Bršljina, Cegelnice, Prečne, Češče vasi in Podbreznika se že dlje časa potikajo potepuški psi. (Foto: R. N.)

Med drugim zaidejo tudi na parkirišča podjetja Adria Mobil. (Foto: arhiv DL; zaskrbljena bralka)

Raztrgana srna po napadu potepuških psov (Foto: arhiv DL; Lovska družina Novo mesto)

Foto: arhiv DL; Lovska družina Novo mesto

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je pristojne na državni ravni danes vnovič pozvala k ukrepanju zaradi problema potepuških psov, ki so se v okolici več novomeških naselij združili v neukrotljiv trop. Ker izmuzljivih psov, ki so nevarni ljudem, napadajo pa tudi divjad, sami ne zmorejo poloviti, pomoč pričakujejo tudi od kmetijskega ministrstva.

O tem smo nekajkrat že pisali tudi v Dolenjskem listu, da se ljudje zaradi psov, ki so najverjetneje iz romskega naselja Žabjak, bojijo na sprehod v okolico mesta. Potepuški psi so že večkrat napadli divjad, so nam vedeli povedati lovci, ljudje se seveda najbolj bojijo, da bi tudi otroke.



Kot so še zapisali v sporočilu za javnost novomeške občine, gre za trop, ki se stalno premika, ob posredovanju pristojnih pa se psi umaknejo ali razbežijo.

Mestna občina Novo mesto sicer skuša s sodelovanjem lokalnega zavetišča, lovcev, medobčinskega redarstva in policije ta problem že dlje rešiti, a so se vse poskusi izlova teh psov izjalovili. V akcijo odlova so se prostovoljno vključili tudi občani iz Češče vasi, Podbreznika in Prečne, so dodali.

Potepuški psi v okolici omenjenih naselij dnevno ogrožajo varnost občanov, tudi otrok in kolesarjev, kot že omenjeno, plenijo divjad in so čedalje bolj napadalni. Da gre za nevaren trop, potrjujejo prijave občanov in ugotovitve pristojnih ustanov, so opozorili.

Občina je skladno z zakonom o zaščiti živali večkrat pozvala upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin k izdaji odločbe za odstranitev nevarnih psov, a ta "kljub očitni nevarnosti, ki jo psi predstavljajo za občane, do zdaj še ni izdala dovoljenja za nadaljnje ukrepe pri odstranitvi tega pasjega tropa".

Glede na prežečo nevarnost za varnost in zdravje občanov zato občina vnovič poziva Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin k čimprejšnjemu ukrepanju skladno z njenimi pristojnostmi.

M. K.

Jožko Za začetek probajte z "Dog chaserjem" - cca 8 € na ebay-u. Če niso gluhi, pomaga. Preverjeno. Potem pa čakati "usmiljenja", da se tisti, katerih rešitev se pričakuje, zganejo. Zadeva bi bila smešna, če ne bi postajala pomalo tragična.