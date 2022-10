Med metliškimi nagrajenci osmerica, ki je iz Kolpe rešila utapljajočega otroka

7.10.2022 | 13:30

Prisebni osmerici kopalcev (njihova imena boste našli v tekstu) gre zasluga, da se letošnji 10. avgust ni zapisal med tragične datume. Vse do prihoda reševalcev so namreč tega dne pozno popoldne oživljali otroka, ki so ga negibnega potegnili iz Kolpe ... (simbolna slika; arhiv DL)

Metlika - Metliški občinski svetniki so na včerajšnji seji med drugim odločali o dobitnikih plaket Občine Metlika v letu 2022 ter dobitniku priznanja za delo na področju športa. Plakete bodo tako na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, ki bo v četrtek, 24. novembra, ob 18. uri v športni dvorani OŠ Metlika, podelili Belokranjskemu muzeju Metlika ter osmim posameznikom, ki so letošnjega 10. avgusta pomagali pri reševanju utapljajočega se otroka iz reke Kolpe v Križevski vasi - Marku Simoniču, Davorju Veljkoviću, Tjaši Zalar, Juretu Vraničarju, Roku Urhu, Milanu Kočevarju, Robertu Jenkoletu in Sandiju Težaku. (Kot smo takrat poročali, so otroka okoli pol šestih zvečer do prihoda metliških reševalcev na kraju oživljali občani, nato pa ga so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljanski Univerzitetni klinični center.)

Priznanje za delo na področju športa v občini Metlika pa bo tudi v letu 2022 za najboljšo športnico prejela Urška Čavič.

VOLITVE V DRŽAVNI SVET

Metlika

V okviru obravnave kandidatov za člana državnega sveta in izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določitev predstavnika kandidature in predstavnika določitve elektorjev je na metliški občinski seji potekalo tajno glasovanje. Za kandidata za člana državnega sveta so tako izvolili Darka Zevnika, za elektorja na volitvah za člana državnega sveta pa sta bila določena Bojan Krajačič in Janko Bračika, kot predstavnik kandidature in predstavnik določitve elektorjev pa Martina Legan Janžekovič.

M. K.