Na Topliškem jabolku tudi okusen Topliški piškotek

7.10.2022 | 14:00

Dolenjske Toplice bodo jutri v znamenju jabolk in jabolčnih zavitkov. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Dolenjske Toplice - Osrednja jesenska in ena najprepoznavnejših prireditev v Občini Dolenjske Toplice Praznik topliškega jabolka se je pravzaprav začela v sredo, ko so v Sitarjevi hiši na ogled postavili veliko bučo, katere težo lahko obiskovalci podajo še danes do 17. ure, osrednje dogajanje z razglasitvijo rezulatov 7. državno in 21. društveno tekmovanje v ocenjevanju jabolčnih zavitkov pa bo pred in v KKC-ju ter Sitarjevi hiši jutri.

Sobotno pestro dogajanje se bo začelo že ob 9. uri zjutraj, ko bodo zagnane članice domačega društva podeželskih žena v kuhinji Sitarjeve hiše prikazale, kako se naredi jabolčni zavitek, kar bodo ponovile še ob dveh popoldne. Skozi dan se bodo zvrstile dve otorški usrvarjalni delavnici, voden pohod po Arheološki poti Cvinger, demonstracija predeve sadja v sok, odprtje razstave svetilk iz buč Karmen Stezinar, otorška predstava Bodimo prijatelji ... Podrobnejši program si lahko ogledate na Namig za premik .

Ves dan bosta delovali kmečka in rokodelska tržnica, na ogled bodo razstave jedi iz jabolk, jabolk, ocenjenih jabolčnih zavitkov tekmovanja, »Naj« pridelek in »Naj« težje jabolko, pa razstavi Vrtca Gumbek in izdelkov ustvarjalnih delavnic DU Dolenjske Toplice.

Izvirni sladek spominek s tremi okusi

Topliški piškotek (Foto: Alenka Peterlin)

Na prazniku Topliškega jabolka bodo prvič predstavili sladki spominek Občine Dolenjske Toplice – Topliški piškotek, ki je nastal v sklopu projekta Sitarjeva hiša – na izvirih tradicije, ta se zaključuje z koncem novembra letos. Zanj sta svoje moči združila Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice in Oštarija Herbelier. Piškotek je preplet tradicije in modernega, nanj je kot simbol odtisnjena prezračevalna lina Sitarjeve hiše, izdelan pa je iz krhkega testa z lednim oblivom in posipom na zadnji strani, slednji je lahko sivkin, iz jabolčnih krhljev ali brinovih jagod.

Vse sestavine zanj so lokalne, tako da lahko obiskovalci Dolenjskih dejansko domov vzamejo košček topliške doline. Seveda bodo tudi prikazali, kako se ta okusen in lep spominek naredi, in sicer ob 12. in 16. uri.

M. Ž.