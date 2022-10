Padel s strehe; voznik začetnik izven naselja 151 km/h

8.10.2022 | 08:15

Radar (simbolna slika; arhiv DL)

Voznik začetnik izven naselja vozil 151 km/h.

Včeraj ob 11.25 je v Reštanju, občina Krško, moški pri opravljanju del padel s strehe in se poškodoval. Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.

Ob 7.59 sta v ulici Kočevje v Črnomlju trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nezgode, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Za čiščenje cestišča je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja. Posredovali so tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, ki so na kraju pregledali tri osebe.

Ribniški policisti so opravljali meritve hitrosti izven naselja, kjer so naleteli na voznika osebnega vozila, ki je vozil s hitrostjo 151 km/h. Vozniku, ki ima vozniško dovoljenje šele dva meseca, so dovoljenje odvzeli in ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na pristojno okrajno sodišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 9.00 do 11.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STREŠNIK;

- od 12.10 do 15.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ISKRA ŠENTJERNEJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.