FOTO: Ribnica na krilih izjemnega Meštrića premagala Trimo Trebnje

8.10.2022 | 09:10

S sedmimi zadetki je bil v ekipi Ribnice najučinkovitejši Gašper Hrastnik.

Sando Meštrić je včeraj s svojimi izjemnimi obrambami v obup spravljal domače rokometaše.

Trimo je doživel prvi poraz v tej sezoni državnega prvenstva.

Trebnje - Rokometaši Trima Trebnje so sinoči doživeli prvi poraz v tej sezoni. Pred domačimi gledalci so morali priznati premoč Ribničanom, ki so na krilih izjemnega vratarja Sandra Meštrića (19 obramb) zmagali s 25:23. V zaključku dramatičnega srečanja je bil zaradi ugovarjanja sodnikom izključen trener Trebanjcev Uroš Zorman.

Gosti iz dežele suhe robe so enim glavnih pretendentov za končno zmago v ligi NLB skozi celotno tekmo povzročili gromozanske preglavice. Z bojevito predstavo so si v 26. minuti priigrali dva gola prednosti (9:7), a so jih gostitelji dve minuti kasneje ujeli in izenačili na 9:9. Končnica prvega dela tekme je znova minila v znamenju Ribničanov, po golih Gašperja Hrastnika in Ivana Laljeka so se na veliki odmor odpravili s prednostjo dveh golov (11:9).

V začetku drugega polčasa so izbranci domačega trenerja Uroša Zormana zaigrali veliko bolje, poleg v prvem polčasu edinega razpoloženega moža v svojih vrstah, vratarja Aljoše Čudiča, so se razigrali tudi njegovi soigralci v polju. Po vsega štirih minutah igre so po golu Filipa Glavaša povedli s 13:12, v 37. minuti pa s 15:13.

A Ribničani niso izobesili bele zastave, hitro so nevtralizirali zaostanek in si v 41. minuti znova priigrali prednost dveh golov (18:16), le dve minuti kasneje pa prvič na dvoboju po golu Laljeka povedli za tri (19:16).

Gostitelji so jih v 48. minuti ponovno ujeli in izenačili na 21:21, v končnici dvoboja pa je "eksplodiral" Meštrić, ki je dobesedno začaral svoj gol, med drugim je ubranil zadnje tri sedemmetrovke, in tako nagnil tehtnico na ribniško stran.

V gostujoči ekipi sta bila najbolj učinkovita Hrastnik s sedmimi in Leljek s petimi goli, v domači pa Glavaš s petimi zadetki.

Trebanjska ekipa bo po dvotedenskem premoru zaradi reprezentančnih kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024 v prihodnjem krogu gostovala v Mariboru, ribniška pa bo gostila Urbanscape Loko.

Izidi, 5. krog:

Trimo Trebnje - Riko Ribnica 23:25 (9:11)

Danes:

18.00 Gorenje Velenje - Krka

19.00 Jeruzalem Ormož - Krško

19.00 Koper - Slovenj Gradec

20.00 Urbanscape Loka - Sviš Ivančna Gorica

Jutri:

18.30 LL Grosist Slovan - Celje Pivovarna Laško

Sobota, 29. oktober:

19.00 Dobova - Maribor Branik

Lestvica:

1. Trimo Trebnje 5 4 0 1 156:116 8

2. Celje Pivovarna Laško 4 4 0 0 131:113 8

3. Riko Ribnica 5 4 0 1 143:142 8

4. Gorenje Velenje 4 2 1 1 120:110 5

5. Urbanscape Loka 4 2 1 1 103:102 4

6. Krka 3 2 0 1 88:75 4

7. Jeruzalem Ormož 4 2 0 2 113:122 4

8. Slovenj Gradec 3 1 1 1 99:95 3

9. Maribor 4 1 1 2 104:115 3

10. Dobova 4 1 0 3 111:118 2

11. LL Grosist Slovan 4 0 2 2 108:115 2

12. Sviš Ivančna Gorica 4 0 2 2 98:116 2

13. Koper 4 0 1 3 112:120 1

14. Krško 4 0 1 3 98:125 1

STA, fotografije: R. N.

Galerija