Začetek dvodnevnega 23. praznika kozjanskega jabolka

8.10.2022 | 10:00

Podsreda - Na trgu v Podsredi se danes začenja tradicionalni dvodnevni 23. Praznik kozjanskega jabolka. Pripravlja ga javni zavod Kozjanski park, ob 10. uri ga začenjajo s sejmom in tržnico območnih izdelkov in pridelkov. Do večera bo sledilo več družabnih in drugih prireditev. Sejem bodo v nedeljo nadaljevali, pripravili bodo še niz drugih prireditev.

Na slavnostnem odprtju Praznika kozjanskega jabolka bodo partnerjem inovativnega okoljsko-turističnega projekta Centri interpretacije zavarovanih območij podelili 30 sadik tradicionalnih jabolčnih sort.

Skupni imenovalci tega dvoletnega projekta so sicer sicer povezovanje zavarovanih območij narave, ozaveščeno izkoriščanje naravne dediščine za trajnostni razvoj in krepitev obetajoče turistične dejavnosti, so pojasnili prireditelji.

Kot navaja program prireditve, bodo danes pripravili še predstavitve društev in združenj, predstavitev predelovalnice jabolčnega soka, tekmovalne in družabne igre, ustvarjalnice za otroke in spremljajoči kulturni program.

Podelili bodo naziv carjevič leta 2022 in blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park ter odprli razstavo gob. Pripravili bodo tudi tekmovanje v peki jabolčnega zavitka in tekmovanje najdaljšega jabolčnega olupka.

Poleg podobnih prireditev bodo v nedeljo povabili še na družabno kolesarjenje Z jabko na kolo in rekreativni tek na grad Podsreda S kozjanskim jabolkom v Podsredi do bolj zdravega življenja.

V dneh pred osrednjo dvodnevno prireditvijo so pripravili 14. Pohod po kozjanskih sadovnjakih, Hermanovo ustvarjalnico Lisjaček je prav zvita zver in 10. Aškerčev večer v Podsredi. Odprli so tudi tradicionalno razstavo starih jabolčnih sort in razstavo Rumeni dren, drnulje in Pilštanj, so še sporočili prireditelji Praznika kozjanskega jabolka.

