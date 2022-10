Stotica tudi z Ilirijo

8.10.2022 | 08:40

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 2. krogu lige Nova KBM premagali Ilirijo s 100:80 (29:17, 57:36, 86:60).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 200, sodniki: Mohorič (Velenje), Smrekar (Nova Gorica), Savić (Ljubljana).

* Krka: Stergar 17 (5:5), Jančar Jarc 5 (2:2), Cerkvenik 8, Stipčević 10 (1:1), Vucić 2, Jurkovič 14 (1:1), Spasojević 17 (3:4), Špan 14 (3:4), Škedelj 13 (1:2).

* Ilirija: Kruzynski 6, Filipič 9 (1:2), Pajić 13, Mikuš 4 (2:3), Kureš 13, Daneu 16 (6:7), Vončina 5 (2:2), Klobučar 14 (4:4).

* Prosti meti: Krka 16:19, Ilirija 15:18.

* Met za tri točke: Krka 12:29 (Stipčević 3, Sterger 2, Cerkvenik 2, Škedelj 2, Špan, Jurkovič, Jančar Jarc), Ilirija 5:19 (Filipič 2, Kureš, Vončina, Pajić).

* Osebne napake: Krka 19, Ilirija 22.

* Pet osebnih: Kureš (37.), Cerkvenik (40.).

Košarkarji Krke so zabeležili še drugo prepričljivo zmago v uvodu v novo sezono. Potem ko so v prvem krogu premagali Rogaško z 38 točkami razlike, so tokrat ugnali mlado zasedbo Ilirije s 100:80.

Ekipa Stipeta Modrića od uvodnih minut dalje ni bila kos izkušenejši domači ekipi, ki jo v novi sezoni vodi Gašper Okorn. Krka je prvo četrtino dobila z 29:17, drugo z 28:19, po treh je bila prednost že 86:60, zadnjih deset minut pa je pripadlo gostom (20:14).

Šest domačih igralcev je imelo dvomestno število točk. Po sedemnajst sta jih zbrala Leon Stergar (met 5:8, 5 skokov) in Radosav Spasojević (met 7:11, 5 skokov), po štirinajst sta jih prispevala Jan Špan (6 ukradenih žog, 5 podaj) in Robert Jurkovič (met 6:8), trinajst jih je dodal Miha Škedelj (6 skokov), deset pa Rok Stipčević.

Na drugi strani je Žiga Daneu dosegel 16 točk (7 skokov), dve manj pa Jaka Klobučar.

Izjave po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: ''Lahko smo zadovoljni s prvimi 25. minutami, potem pa smo se nekoliko preveč ukvarjali z nekaterimi drugimi stvarmi, ki niso pomembni. Zmaga je tukaj, ampak bomo morali na naslednjih tekmah, ko visoko povedemo, ostati zbrani do konca. Sedaj se bomo nekoliko spočili, potem pa se pripravili na petkovo gostovanje Šenčurja.''



Radosav Spasojević, košarkar Krke: ''Odigrali smo še eno zelo dobro tekmo, potrdili smo, da prva tekma in visoka zmaga, ni bilo naključje. Resno smo pristopili in zasluženo slavili. Upam, da bomo tudi v prihodnje igrali dobro.''

Stipe Modrić, trener Ilirije: "Zaslužena zmaga Krke. Smo že vedeli, da je to ena najboljših ekip v ligi in nismo znali odgovoriti na njihovo agresivno igro. Morda smo prepozno začeli igrati, bi rekel bolj trdno obrambo, takrat je to bilo že nekaj drugega. Naše tekme pridejo kasneje na vrsto, ne proti Krki."



Mark Padjen, košarkar Ilirije: "Nasprotnik je bil močan. Od začetka nismo igrali tako kot bi morali, nismo bili agresivni, mogoče smo se tudi malce ustrašili. V drugem polčasu smo pokazali več borbenosti, smo dvignili nivo, vendar je bilo na začetku storjenih preveč napak."

Krka bo tudi v tretjem krogu gostitelj, in sicer 14. oktobra Gorenjski gradbeni družbi Šenčur.

STA; M. K.

