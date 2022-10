FOTO: Tudi uradno odprli zahodno obvoznico

8.10.2022 | 13:40

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - V Ivančni Gorici so s slovesno povorko in nagovori včeraj uradno odprli zahodno obvoznico in krožišče Marof. Z njima ter nadvozom čez železniško progo pri Malem Hudem, ki ga še gradijo, bodo središče Ivančne Gorice razbremenili prometa iz zahodnega dela občine. Po besedah župana Dušana Strnada slednje dokazuje, da v občini znajo stopiti skupaj.

Gradnja 950 metrov dolge obvoznice je stekla v začetku leta, podjetje Eltim pa jo je po županovih besedah brez vsakršnih zapletov zgradilo v rekordnem času, kar v današnjem obdobju, "ko imamo takšne in drugačne zamude, ni čisto običajno".

Obvoznica povezuje območje Malega Hudega pri nogometnemu stadionu Ivančna Gorica in prenovljeno križišče Marof, kjer se stikajo ceste proti Stični, Ivančni Gorici ter Vzgojno-izobraževalnemu centru Ivančna Gorica.

Sestavni del zahodne obvoznice bo skoraj 100 metrov dolg nadvoz čez železniško progo pri krožišču Malo Hudo, ki ga občina in Direkcija za infrastrukturo RS gradita od spomladi in naj bi bil končan do konca leta. Nadvoz bo krožišče čez železniško progo povezal s Stantetovo ulico v industrijski coni. Promet se bo nato nadaljeval do križišča pri trgovskih centrih Hofer in Spar, kjer bo zgrajeno novo krožišče za hitrejši pretok prometa za vključitev na avtocesto.

Po županovih besedah bosta obvoznica in nadvoz razveselila zlasti starše dijakov šolskega centra, ki so se zdaj do centra dnevno prebijali skozi središčne Ivančne Gorice in tako po nepotrebnem izgubljali čas, pa tudi prebivalce Stične in naselja Metnaj. Prav tako bosta središče Ivančne Gorice razbremenila tovornega in osebnega promet iz zahodnega dela občine.

Obvoznica, ob kateri so uredili tudi površine za pešce, kolesarsko stezo in razsvetljavo, ter prenova krožišča Marof sta stali 1,5 milijona evrov, ki jih je zagotovila občina.

Po Strnadovih besedah nova pridobitev dokazuje, da v občini znajo stopiti skupaj, ko je to potrebno. Ob tem je opozoril, da so lastniki zemljišča prodali po zmerni ceni, posege v zemljišča je brez težav dovolil tudi samostan Stična.

Slavnostni trak je v družbi podžupanje Martine Hrovat, direktorice občinske uprave dr. Andrejke Miše Glavič, predstavnikov krajevnih skupnosti Antona Kralja, Jerneja Strnada in Aleša Janežiča, izvajalca del Darka Perka, vodje projekta na občini Simona Kastelica in predstavnikov projektantskega podjetja Acer prerezal župan Dušan Strnad. Novo obvoznico so po zaključku preizkusili še najmlajši sodelujoči iz Vrtca Ivančna Gorica, Osnovne šole Stična in Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Za dobro voljo in zabavo je skrbel ambasador občine Ivančna Gorica in pevec Marko Vozelj.

STA; M. K.

