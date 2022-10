V Gabrju pod Gorjanci prenova glavne prometnice treh krajevnih skupnosti

8.10.2022 | 16:00

Predsednik uprave hrvaškega Gradbenega podjetja Krk Sanjin Purić in župan Gregor Macedoni (Foto: Rasto Božič/STA)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in predsednik uprave hrvaškega Gradbenega podjetja Krk Sanjin Purić sta v Gabrju pod Gorjanci včeraj podpisala pogodbo za prenovo tamkajšnje lokalne ceste do Pangrč Grma. Naložbo v vrednosti približno 1,2 milijona evrov bo v celoti pokrila Mestna občina Novo mesto. Cesta povezuje tri krajevne skupnosti pod Gorjanci.

Naložba obsega prenovo približno enokilometrskega cestnega odseka z dvema mostovoma prek potokov Sovpat in Babni potok ter ureditev strug pod tema mostovoma, cestnega vodnega odtoka in prometne signalizacije, je navedel Macedoni.

Gre za pomembno cestno povezavo, ki povezuje tri krajevne skupnosti, Gabrje, Stopiče in Dolž, s prenovo pa nadaljujejo nadgradnjo krajevne infrastrukture, ki je tudi izhodišče za dostop do Gorjancev.

Gabrje (Foto: Rasto Božič/STA)

Uvedba izvajalca v delo bo sledila še te dni, vsa gradbena dela naj bi končali v letu dni. Predvidoma do oktobra prihodnje leto ali morda nekoliko prej, je še povedal Macedoni.

Predsednik krajevne skupnosti Gabrje Rok Mežnar je ocenil, da gre sicer za nevarno cesto, ki je hkrati ozka in v slabem stanju. Gre tudi za šolsko pot, z njeno prenovo pa si v krajih pod Gorjanci obetajo predvsem okrepitev prometne varnosti.

Mestna občina Novo mesto je zadnja leta v Gabrju uredila vaško središče z avtobusnim obračališče, lani so tam odprli novozgrajeni prizidek gasilskega doma. Za izletnike in pohodnike, ki se peš podajajo na Gorjance, so pod gabrško cerkvijo uredili avtomobilsko parkirišče in pot za pešce proti bližnjemu Jugorju. V stavbi gabrške stare šole pa načrtujejo ureditev prostorov za otroški vrtec, so še navedli.

STA; M. K.