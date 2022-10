Popikali so ga sršeni, pri cerkvi so mu nudili prvo pomoč

8.10.2022 | 18:10

Foto: PGD Videm - Dobrepolje

Včeraj ob 17.26 so v gozdu nad naseljem Kompolje v občini Dobrepolje osebo popikali sršeni. Domači so ga pripeljali do cerkve in ga predali gasilcem PGD Kompolje in Videm, ki so mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev.

Trčil v hišo in elektro omarico

Danes ob 9.52 je v naselju Čagošče, občina Ivančna Gorica, voznik z osebnim vozilom trčil v stanovanjsko hišo in elektro omarico poleg nje. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in počistili cestišče. Poškodovano osebo so reševalci NMP Ljubljana oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana. Zaradi poškodbe elektro omarice je bil obveščen tudi dežurni Elektro Ljubljana.

Pomagali onemoglemu

Danes ob 11.40 so v Vidmu, občina Dobrepolje, gasilci PGD Videm nudili pomoč reševalcem pri oskrbi onemogle osebe.

Če ste se spraševali, zakaj sirena ...

Danes ob 16. uri je v naselju Veliki Cirnik potekala gasilska vaja, pri kateri je sodelovalo Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Cirnik. Uporabljena je bila sirena javnega alarmiranja z znakom za neposredno nevarnost.

M. K.