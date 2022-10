Podsreda pokala po šivih; ustoličili 14. carjeviča

8.10.2022 | 19:00

Ustoličenje carjeviča (Fotografije: JZ Kozjanski park)

Franc Bogovič je slavnostno odprl Praznik.

Podsreda je pokala po šivih.

Podsreda - 23. Praznik kozjanskega jabolka je danes slavnostno odprl evropski poslanec Franc Bogovič. Na sadjarskem tronu so nato ustoličili že 14. carjeviča - najskrbnejšega lastnika travniškega sadovnjaka za tekoče leto. Tega izbirajo v sklopu aktivnosti v travniških sadovnjakih na območju Kozjanskega regijskega park.

Letos so ocenjevali 12 lastnikov travniških sadovnjakov, največje število točk pa je zbral sadjar Jurij Krivec iz Pokleka pri Podsredi.

V obrazložitvi podelitve naslova so organizatorji zapisali: ''Jurij z družino gospodari na kmetiji, ki je velika 27 hektarjev in usmerjena v sadjarsko, poljedelsko in živinorejsko pridelavo. Gre za tradicionalno kmetijo na Kozjanskem, ki skupaj z razgibanim reliefom predstavlja mozaik tradicionalne kozjanske krajine. Kmetijska zemljišča se nahajajo na 370 metrih nadmorske višine, kjer uspevajo številne različne vrste sadnega drevja. Kdor pozna območje Gorjan in Pokleka ve, da so tukaj pogoji za kmetovanje zahtevnejši. Večina kmetijskih zemljišč je v strmini in s plitvo prstjo, zato so morali skrbno odbirati sadilna mesta za sadne rastline. Velik travniški sadovnjak in posamezna sadna drevesa, ki v veliki meri obkrožajo kmetijo in posamezne pašnike, se nahajajo na več kot dveh.hektarjih površine. Mogočna sadna drevesa nam pričajo o tradiciji in skrbnem delu gospodarjev, ki so vložili veliko truda, da so posadili, vzgojili in oskrbovali sadna drevesa. Na kmetiji rastejo številna mogočnejša sadna drevesa, med katerimi prevladujejo jablane, hruške, slive in češplje, ki s številnimi dupli in dobro rodnostjo še služijo svojemu namenu. Pod visokodebelnimi sadnimi drevesi se ne pase samo velika čreda goveda, ampak tudi drobnica in kokoši. Kot je gospodar pripomnil, prav slednjim pogostokrat visokodebelna sadna drevesa predstavljajo zaščito pred plenilci in sončno pripeko v poletnih mesecih. Tudi Jurij je pred leti del sadovnjaka obnovil in na novo zasadil s ciljem, da bodo lahko povečali ponudbo pridelkov in izdelkov iz sadja. Pri Krivčevih se lahko namreč pohvalijo s certifikatom uspešne ekološke pridelave, ki jo opravljajo že 22 let, pred leti pa so pridobili tudi kolektivno blagovno znamko Sožitje – Kozjanski park.

Jurij je svoje bogato znanje pridobival od staršev ob delu na kmetiji, v srednji šoli, občasni zaposlitvi, različnih tečajih in na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, kjer je v času študija Agronomije spoznal ženo Lidijo. Veseli smo, da svoje znanje z veseljem prenese tudi na ostale člane družine, številne udeležence ekoloških tečajev, stranke na kmetijah ali zaključene skupine, ki jih tovrstna tematika zanima. Pred leti je na kmetiji vzpostavil tudi eno prvih rastlinskih čistilnih naprav na Kozjanskem.

Aktivno se je vključil tudi v izvajanje aktivnosti oživljanja travniških sadovnjakov v Kozjanskem parku. Pri ocenjevanju za naziv Carjeviča, je imel velik pomen starejši travniški sadovnjak okoli domačije, ki je vrstno zelo pester in so v njem prisotne številne tradicionalne sorte. Številna sadna drevesa z dupli in drevesni očaki imajo pomembno lego v prostoru in pomagajo vklopiti objekte kmetije v krajino.

S svojim delom in načinom kmetovanja prispeva k ohranjanju narave, biotske raznovrstnosti in okolja, zato ga pogosto zasledimo, kot velikega promotorja naravi prijaznega kmetovanja v zavarovanem območju.

Podelitev naziva Carjevič leta 2022 – Juriju Krivcu je priznanje, ki ga podeljujemo za skrbno delo, trud in tudi vzpodbudo za nadaljnje vzdrževanje visokodebelnih sadnih dreves na kmetiji.

Adrijan Černelč''

M. K.

