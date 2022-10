Obnavljali trškogorsko cerkev, našli bombe

9.10.2022 | 08:25

Cerkev na Trški Gori (vse tri fotografije iz arhiva DL)

Včeraj ob 8.20 so na Trški Gori pri Novem mestu pri obnovitvenih delih v cerkvi našli neeksplodirana ubojna sredstva.

Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske ter gorenjske in ljubljanske regije so na varnem kraju uničili pet ročnih bomb, 20 potisnih nabojev za minometno mino kalibra 81 in 60 kosov pehotnega streliva, vse ostanek iz obdobja druge svetovne vojne italijanske izdelave.

Na kraju so bili tudi policisti, ki so zavarovali mesto najdbe.

Na Lokvah s ceste

Sinoči ob 23.30 je na cesti Črnomelj - Ručetna vas, v naselju Lokve, občina Črnomelj, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. V nesreči ni bilo poškodovanih.

M. K.