Županska kandidatka Mojca Florjanič: Pot navzgor in naprej

9.10.2022 | 11:40

Mojca Florjanič priznava dosedanje dosežke v občini in ob tem vidi možnosti za nov vsestranski razvojni zamah.

Mojci Florjanič (v sredini) so v imenu strank Levica, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in DeSUS včeraj izrekli podporo njihovi predstavniki (z leve) Peter Dirnbek Vatovec, Nataša Avšič Bogovič, Matija Kolarič in Dragotin Sotler.

Adrijana Jelen in Kristjan Račič sta glasbeno popestrila dogodek. (Vse foto: M. L.)

Brežice - Brežice so mesto z ogromno naravnega, kulturnega, zgodovinskega in turističnega potenciala. V teh svojih danostih potrebujejo preboj in spremembo in si zaslužijo pot navzgor in pot naprej, je dejala Mojca Florjanič, kandidatka za brežiško županjo na letošnjih lokalnih volitvah, na predstavitvi v Mestni hiši v Brežicah.

»Sama sem najbolj vesela tega, da smo v Sloveniji edina občina, ki je uspela združiti štiri velike levosredinske stranke, in sicer Gibanje Svoboda, Socialne demokrate, Levico in DeSUS,« je rekla.

»Lahko rečemo, da so Brežice dejansko trenutno v času dobrega gospodarskega razvoja, potrebujemo pa vsekakor še boljšega,« je ocenila razmere. Občina bo ustanovila posebno telo z nalogo pritegniti še nove domače in tuje gospodarske družbe. Razvila bo še nove obrtno-industrijske cone.

Zlasti mladim bo občina omogočila ugodne finančne možnosti pri nabavi in najemu nepremičnin in ustanovitvi bivalnih skupnosti.

Za brežiško občino je zelo pomemben turizem. »Naši vinarji lahko brez problema stopijo ob bok Bricem, Vipavcem in vsem velikim. Treba jih je združiti,« je rekla, prepričana, da imajo Brežice danosti za t. i. butični turizem. Oživitev starega mestnega jedra bo občina spodbujalaa s subvencioniranimi najemninami.

»Četrti pomembni segment je brežiška infrastruktura,« je poudarila Florjaničeva. Občani se nanjo obračajo, kot je rekla, s pripombami, da se zlasti obrobna območja počutijo zapostavljena.

V občini so ustrezne zmogljivosti za institucionalno varstvo starejših, a so premajhne. Rešitev je gradnja še kakšnega doma starejših, ki pa mora biti, v okolici Brežic, me v mestu.

»Kulturniki si v Brežicah zaslužijo svojo mestno galerijo. Zaslužijo si koncertno akustično dvorano,« je poudarila. Podpira tudi pobudo kulturnikov za vzpostavitev zaokroženega kulturnega območja s knjižnico, kulturnim domom in parkom pri Rokovi cerkvi, kjer bi postavili tudi obeležja pomembnim brežiškim kulturnim delavcem.

»Pri nas v Brežicah rastejo in so zrasli športniki svetovnega formata,« je rekla. Za nagrado za dosežke jih mora občina tudi primerno podpreti s svojim proračunom.

Na konferenci so podporo kandidatki izrekli Nataša Avšič Bogovič, poslanka in predstavnica Gibanja Svoboda, Matija Kolarič, predstavnik Socialnih demokratov, Peter Dirnbek Vatovec, predstavnik Levice, in Dragotin Sotler, predstavnik DeSUSa. Poudarili so, da je Mojca Florjanič izjemno srčna oseba, strpna, odprta za pobude, pravična, humanitarka, izobražena in predvsem kulturna, slednje izkazuje, kot je dejal Dirnbek, predvsem z odprtostjo in širino duha.

Florjaničeva je v odzivu na vprašanje Dolenjskega lista, kako bo zagotovila obljubljeno 24-urno javno dostopnost do podatkov o porabi proračunskega denarja, povedala, da bodo v ta namen postavili elektronske table. S klikom na tablo bo mogoče dostopati 24 ur na dan do informacije.

Predstavitev sta z glasbo popestrila Adrijana Jelen in Kristjan Račič.

M. L.