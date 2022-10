Novomeščani namučili Velenjčane

9.10.2022 | 09:40

Fotografije s temkme med Novomeščani in Velenjčani: MRK Krka

Sobota je v Ligi NLB postregla z napetimi obračuni. Novomeščani so v Rdeči dvorani namučili Velenjčane, ki so se na koncu izvlekli in si priborili dve točki (28:24). Zmago Ormožanov nad Krčani je rešil njihov najboljši strelec Nik Ćirović (31:30), zadnji sobotni dvoboj pa ni dal zmagovalca. Končni rezultat tekme med Urbanscape Loko in SVIŠ Ivančno Gorico je znašal 32:32.

Teden bodo z nedeljskim večernim obračunom sklenili rokometaši LL Grosista Slovana in Celja Pivovarne Laško. Ekipi Dobove in Maribora Branika pa bosta tekmo petega kroga odigrali v soboto, 29. oktobra.

LIGA NLB, 5. KROG

Sobota, 8. oktobra

RK GORENJE VELENJE : RK KRKA 28:24 (10:12)

Sokolič 8 (4), Tajnik in Slatinek Jovičič po 4; Knavs 9 (4), Stanojević 6.

Igralec tekme: Tilen Sokolič (RK Gorenje Velenje)

STATISTIKA

Velenjska zasedba je po porazu proti Celju Pivovarni Laško v tretjem in neodločenemu izidu proti Slovenj Gradcu v minulem krogu dosegla tretjo zmago v tej sezoni, po Riku Ribnici in Mariboru Braniku je po hudem boju na kolena položila Krko iz Novega mesta. Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića na obračunu proti povratnikom na prvoligaško sceno niso blesteli. V prvi polovici tekme so bili celo v podrejenem položaju, na veliki odmor pa so odšli z zaostankom dveh golov (10:12). V drugem polčasu so se rokometaši iz Šaleške doline dolgo časa "mučili", v sami končnici pa le zlomili odpor Dolenjcev. Do 56. minute je bila tekma povsem odprta (24:24), nato pa so Velenjčani po golih Kenana Pajta in Domna Tajnika dve minuti kasneje povedli s 26:24 ter na koncu le osvojili načrtovani točki.

Pri gostiteljih je bil najbolj učinkovit Tilen Sokolič z osmimi, pri gostih pa Uroš Knavs z devetimi goli.

Velenjska ekipa bo po dvotedenskem premoru zaradi reprezentančnih kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024 v prihodnjem krogu gostovala v Ormožu, novomeška pa bo gostila Koper.

IZJAVI PO TEKMI

Tilen Sokolič, rokometaš Gorenja Velenja: "Kot pričakovano je za nami zelo zahtevna tekma. Čestitke ekipi Krke za prikazano borbeno predstavo. Menim, da smo zasluženo zmagali. Na koncu tekme smo pokazali veliko želje in borbenosti. Kljub slabim minutam se veselimo novih dveh točk in prve zmage v Rdeči dvorani."

Mirko Skoko, trener Krke: "Najprej bi čestital ekipi Gorenja Velenja za zasluženo zmago. Odigrali smo dobrih 50 minut tekme, enako kot proti Celjanom, a za zmago je potrebno dobo odigrati vseh 60 minut. Zopet smo imeli težave z realizacijo. Pred obračunom sem rekel, da bo zmagala ekipa, ki bo imela bolj razpoloženega vratarja in to se je tudi zgodilo. Vse smo dali od sebe, borili smo se, ampak glave v odločilnih trenutkih niso bile na svojih mestih. Še enkrat čestitke Velenjčanom za zmago."

RK JERUZALEM ORMOŽ : RK KRŠKO 31:30 (13:14)

Ćirović 13 (2), Bogadi 7; Sintič 9 (1), Novak 5.

Igralec tekme: David Bogadi (RK Jeruzalem Ormož)

STATISTIKA

Rokometaši iz Prlekije proti tekmecem iz Posavja niso blesteli, kljub slabi predstavi pa so osvojili načrtovani točki. V Ormožu se je od prve do zadnje minute odvijal enakovreden boj. Obe ekipi sta imeli številne priložnosti za zmago, na koncu so jo dosegli izbranci domačega trenerja Saše Prapotnika. V zadnji minuti je bil izid izenačen, zmagoviti gol pa je v izdihljajih tekme za gostitelje dosegel Nik Ćirović, zadel je s sedemmetrovke za končnih 31:30.

Ćirović je bil s 13 zadetki tudi najbolj učinkovit rokometaš dvoboja, pri gostih je Marko Sintič dosegel devet golov.

Ormoška ekipa bo po dvotedenskem premoru zaradi reprezentančnih kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024 v prihodnjem krogu gostila Gorenje Velenje, zasedba Krškega pa bo gostila SVIŠ Ivančno Gorico.

IZJAVI PO TEKMI

Nik Ćirović, rokometaš Jeruzalema Ormoža: "Mislim, da smo se na ekipo Krškega dobro pripravili. Imeli smo sicer preveč težav v igri ena na ena. Dve točki sta ostali doma, kar je najbolj pomembno. Napad smo odigrali dobro, težava pa je v tem, da smo prejeli 30 golov. Še več bomo morali delati na obrambi."

Matej Košir, rokometaš Krškega: "Borili smo se skozi vso tekmo, na koncu naredili neumnost, ki nas je stala dveh točk. S tokratno igro smo dokazali, da se lahko kosamo z vsako ekipo v Ligi NLB. V Ormož smo prišli po dve točki. Vedli smo, kje so tekmeci nevarni in z ničemer nas niso presenetili. Tukaj je zahtevno zmagati, vsi to vedo."

RD URBANSCAPE LOKA : RK SVIŠ IVANČNA GORICA 32:32 (13:15)

Batagelj 8, Atanasov 5; Justin 9 (6), Zavodnik 6.

Igralec tekme: Andraž Justin (RK SVIŠ Ivančna Gorica)

STATISTIKA

Škofjeloška zasedba se je nadejala polnemu izkupičku, na koncu pa se je morala zadovoljiti s polovičnim. Kljub temu je zadržala peto mesto na razpredelnici, medtem ko je ekipa iz Ivančne Gorice še tretjič v tej sezoni remizirala in napredovala na deseto mesto. Večji del dvoboja je minil v enakovredni in bojeviti igri, kar priča tudi število izključitev - pri domači 20, pri gostujoči pa 14 minut. V končnici dvoboja se je najprej zmaga nasmihala izbrancem domačega trenerja Gregorja Cvijića, ki so v 51. minuti - po golu Marka Batagelja - povedli z 28:25. V končnici dvoboja pa so Gorenjci lahkomiselno zapravili lep kapital v zadetkih. Nepopustljivi Dolenjci so v zadnji minuti - po dveh zaporednih golih Domna Koširja - izid izenačili na 32:32. Domača klop je v samih izdihljajih tekme zahtevala minuto odmora, strel Aljaža Jesenka pa škofjeloškemu taboru ni prinesel pretiranega veselja, ostalo je pri remiju.

Pri gostiteljih je bil najbolj učinkovit Batagelj z osmimi goli, v gostujoči je enega več dosegel Andraž Justin.

Zasedba Urbanscapa Loke bo po dvotedenskem premoru zaradi reprezentančnih kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024 v prihodnjem krogu gostovala v Ribnici, ekipa SVIŠ Ivančne Gorice pa v Krškem.

IZJAVI PO TEKMI

Mark Batagelj, rokometaš Urbanscapa Loke: "Za nami je zahtevna tekma. Začeli smo slabo. V obrambi smo tekmecu puščali prelahke zadetke. V drugem polčasu smo pokazali našo hitro in energično igro ter prišli do treh zadetkov prednosti, ki smo jo držali vse do 56. minute. Na koncu smo imeli veliko nepotrebnih izključitev, kar so Ivančnogoričani izkoristili in se nam približali ter na koncu uspel osvojiti točko."

Andraž Justin, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "Na tekmeca smo se dobro pripravili. V tekmo smo vstopili tako, kot smo se dogovorili. Na začetku drugega polčasa smo malo padli, vendar ne za dolgo. Borili smo se vse do konca. Ponosen sem na svoje soigralce in zasluženo osvojeno točko. Kljub temu da smo bili brez nekaterih ključnih igralcev, smo pokazali naš karakter."

* Izidi, 5. krog:

- petek, 7. oktober:

Trimo Trebnje - Riko Ribnica 23:25 (9:11)

- sobota, 8. oktober:

Gorenje Velenje - Krka 28:24 (10:12)

Jeruzalem Ormož - Krško 31:30 (13:14)

Koper - Slovenj Gradec 28:30 (13:15)

Urbanscape Loka - Sviš Ivančna Gorica 32:32 (13:15)

- nedelja, 9. oktober:

18.30 LL Grosist Slovan - Celje Pivovarna Laško

- sobota, 29. oktober:

19.00 Dobova - Maribor Branik

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 5 4 0 1 156:116 8

2. Celje Pivovarna Laško 4 4 0 0 131:113 8

3. Riko Ribnica 5 4 0 1 143:142 8

4. Gorenje Velenje 5 3 1 1 148:134 7

5. Urbanscape Loka 5 2 2 1 135:134 6

6. Jeruzalem Ormož 5 3 0 2 144:152 6

7. Slovenj Gradec 4 2 1 1 129:123 5

8. Krka 4 2 0 2 112:103 4

9. Maribor 4 1 1 2 104:115 3

10. Sviš Ivančna Gorica 5 0 3 2 130:148 3

11. LL Grosist Slovan 4 0 2 2 108:115 2

12. Dobova 4 1 0 3 111:118 2

13. Koper 5 0 1 4 140:150 1

14. Krško 5 0 1 4 128:156 1