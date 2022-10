Novomeščanke tretji krog 1. ŽRL sklenile z zmago

9.10.2022 | 09:30

Foto: FB ŽRK Krka

Štirje sobotni obračuni 1. ženske rokometne lige so se končali s tremi zmagami gostiteljic in eno zmago gostujoče zasedbe. Na edinem srečanju modre skupine so Novomeščanke na krilih desetih zadetkov Ivone Barukčić zanesljivo premagale Ptujčanke (33:22).



1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 3. KROG

Sobota, 8. oktobra

ŽRK KRKA NOVO MESTO : ŽRK PTUJ 33:22 (15:10)

Barukčić 10 (1), Vrček in Rudman po 6; Kolenko 11 (2), Planinc 4 (1).

STATISTIKA

Po uvodnih nekaj minutah je bila tehtnica na strani Ptujčank. Po dveh zadetkih Aline Planinc in enem Minee Kolenko so povedle s 3:0, a so se gostiteljice zbrale in zaigrale odločneje. V 12. minuti so preko Tjaše Smonkar izenačile na 4:4, naredile delni izid 6:0 in se odlepile od tekmic. Prednost petih zadetkov so ubranile do konca prvega polčasa (15:10), v drugega pa znova vstopile nekoliko rezervirano. Varovanke Mateja Bračiča so se hitro po vrnitvi na parket približale na dva tri gole zaostanka (12:15). A njihov nalet se je zaustavil. V napadu so ostale brez moči, na drugi strani pa je Novomeščankam teklo kot po maslu. Z novim delnim izidom 6:0 so si priigrale prednost devetih golov (21:12) pred tekmicami s Ptuja. V zadnjih 20 minut obračuna so zato vstopile bolj mirno od gostujoče ekipe, ki se je borila, lovila zaostanek, se osem minut pred koncem približana na štiri gole (21:25), po 60 minutah pa je bil rezultat povsem na strani Novomeščank.

Kar dve rokometašici sta se izkazali z dvomestnim številom zadetkov. Za gostiteljice jih je deset dosegla Ivona Barukčić, enega več pa je za Ptujčanke zabila Minea Kolenko.

V četrtem krogu Novomeščanke čaka gostovanje v Izoli, Ptujčanke pa bodo gostile zasedbo Velenja.

* Izidi:

- modra skupina, 4. krog:

- sreda, 5. oktober:

Krim Mercator - Z'dežele 37:22 (16:12)

- četrtek, 6. oktober:

Velenje - Mlinotest Ajdovščina 20:37 (11:18)

- petek, 7. oktober:

Litija - Trgo ABC Izola 29:21 (17:10)

- sobota, 8. oktober:

Krka - Ptuj 33:22 (15:10)

- lestvica:

1. Mlinotest Ajdovščina 3 3 0 0 102:68 6

2. Krim Mercator 2 2 0 0 75:39 4

3. Z'dežele 3 2 0 1 92:71 4

4. Krka 3 2 0 1 85:77 4

5. Litija 2 1 0 1 53:55 2

6. Ptuj 1 0 0 1 22:33 0

7. Trgo ABC Izola 3 0 0 3 56:98 0

8. Velenje 3 0 0 3 60:104 0

STA; M. K.