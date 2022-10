FOTO: S ceste v potok; poškodovan motorist

9.10.2022 | 18:40

Avto davi v potoku (Foto: PGD Sevnica)

Davi ob 5.28 je v naselju Dolnje Brezovo, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s ceste v potok. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, izvlekli vozilo iz potoka ter zaradi izteka motornih tekočin v potok postavili vodne bariere. Poškodovanih ni bilo.

Padel motorist

Ob 12.36 je na regionalni cesti Brežice - Čatež ob Savi, občina Brežice, padel motorist. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovanega do reševalnega vozila in z absorbenti nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Pomoč so nudili tudi policiji pri usmerjanju prometa in pri nakladanju motorja na prikolico. Reševalci NMP Brežice so motorista na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Poškodba pri športu

Ob 14.09 se je na Cesti bratov Milavcev pri športnem udejstvovanju poškodoval občan. Reševalci NMP Brežice so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Sršenje gnezdo

Ob 16.14 so na Dvorcah, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdno iz ostrešja stanovanjske hiše.

M. K.