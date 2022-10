Edinstvena novost v slovenskem prostoru: ulične vodne hiške

9.10.2022 | 10:50

Vodna hiška pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica (Fotografije: Občina Sevnica)

Vodna hiška pri Športnem domu Sevnica

Ravnatelj Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Aleš Tuhtar ob odprtju

Sevnica - Pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica so pred dnevi odprli ulično vodno hiško. Kot sporočajo iz sevniške občine, gre za inovativno urbano opremo, ki na dveh lokacijah v mestu ponuja brezplačno pitno vodo iz vodovodnega omrežja.

Ulični vodni hiški sta postavljeni pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica in pri Športnem domu Sevnica in imata funkcijo polnilne postaje za vodo. Mimoidoči si tako lahko natoči vodo v embalažo, ki jo je prinesel s seboj. V obeh hiškah je na voljo ohlajena in prefiltrirana naravna ali gazirana voda. Vodo je mogoče natočiti v pollitrsko, litrsko ali največ dvolitrsko embalažo. Dotok vode se avtomatsko zaustavi po natočeni izbrani količini, mogoče pa ga je zaustaviti tudi ročno s pritiskom na gumb. Hiški sta opremljeni z navodili in priporočili za uporabo, delujeta pa tudi v primeru nizkih temperatur.

Vodni hiški sta del uspešno zaključenega projekta DIGIVODA. Namen inovativnega projekta, podprtega s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, je spremeniti navade prebivalstva glede uporabe sveže pitne vode in poudariti pomen zaščite dragocenih vodnih virov lokalnega okolja. V sklopu projekta je bilo tako izvedenih več aktivnosti, ki so prispevale k ohranjanju vodnih virov in promociji uživanja vode iz vodovodnega omrežja, navajajo na Občini Sevnica.

Pri projektu so sodelovali Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Kostak d.d., Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica in Rokometni klub Sevnica.

Vodni hiški sta vključeni v mrežo javnih virov sveže pitne vode, s katerimi upravlja Komunala Sevnica in kjer izpostavljajo, da sta vodni hiški prvi tovrstni polnilni postaji v Sloveniji.

M. K.