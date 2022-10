FOTO: Najboljši jabolčni zavitek spekla Metka Zupančič, najtežje jabolko Alojza Šenice

9.10.2022 | 13:30

Z leve: Sabina Vrtar, predsednica DPŽ Dolenjske Toplice, Metka Zupančič, ki je v oceno prinesla najboljši jabolčni zavitek, in Nežika Režek, podpredsednica Zveze kmetic Slovenije.

Kako se naredi jabolčni zavitek, so pokazali Berta Grmek, Peter Kotar in Patricija Pršina.

Na Topliški piškotek je kot simbol odtisnjena prezračevalna lina Sitarjeve hiše.

Buča velikanka, katere težo so poskušali uganiti od srede do petka, je last Ignaca Roglja iz Podturna, tehta kar 307 kilogramov in je na nedavnem tekmovanju za najtežjo buču v Mozirskem gaju zasedla 7. mesto.

Med drugim so pripravili tudi razstavo jabolk.

Nihče ni bil ne lačen ne žejen.

Dolenjske Toplice - Za Topličani je še ena lepo uspela osrednja jesenska prireditev v Občini Dolenjske Toplice - Praznik topliškega jabolka se je pravzaprav začela v sredo, ko so v Sitarjevi hiši na ogled postavili veliko bučo. Osrednje dogajanje z razglasitvijo rezultatov 7. državnega in 21. društvenega tekmovanja v ocenjevanju jabolčnih zavitkov pred in v KKC-ju ter Sitarjevi hiši je bilo včeraj. Najboljši zavitek je spekla Metka Zupančič iz Meniške vasi članica topliškega društva podeželskih žena, najtežje jabolko pa je prinesel tudi domačin Alojz Šenica, tehtalo je 610 gramov.

V oceno so sicer gospodinje (tokrat moških ni bilo) iz različnih koncev Dolenjske prinesle 32 zavitkov iz bele pšenične moke in štiri iz drugih vrst moke – pirine, ajdove in pšenične polnozrnate, ki jih je pod drobnogled vzela tričlanska komisija v sestavi Helena Mrzlikar kot predsednica ter Terezija Lavrič in Anica Oblak Janko. »Večina vzorcev je glede na pretekla leta po svoji senzoriki mnogo boljša, kar je rezultat rednega sodelovanja na tekmovanjih in sprotnega učenja na izkušnjah. Več pozornosti bi bilo nameniti ne le zunanjemu videzu zavitkov in njihovi sestavi, temveč tudi kakovosti nadevov. Uporabljenih je bilo veliko različnih izvorov maščobe, zato je bilo premastno, je pa kakovost jabolk, kot osnovnega nadeva, v veliki meri letos pogojena s sušo,« je mnenje komisije povzela Nežika Režek, podpredsednica Zveze kmetic Slovenije, in v svojem uvodnem nagovoru poudarila, da ni tako enostavno narediti zavitek. »Potrebno je imeti dobre sestavine, spretne roke in veliko srce, saj če nekaj delamo s srcem, nam to uspe!« Skupno so podelili devet zlatih priznanj, šestnajst srebrnih in sedem bronastih.

Seveda so na pestrem včerajšnjem dogajanju članice domačega društva podeželskih žena, ki ga vodi Sabina Vrtar, prikazale, kako se naredi jabolčni zavitek, in pa nov sladki spominek Občine Dolenjske Toplice – Topliški piškotek, ki je nastal v sklopu projekta Sitarjeva hiša – na izvirih tradicije. Je unikaten po izgledu, moč ga je dobiti v treh okusih, vse sestavine zanj pa so lokalne, tako da lahko obiskovalci Dolenjskih Toplic dejansko domov vzamejo košček topliške doline. Včeraj so jih med obiskovalce razdelili kar lepo število.

Otroci so lahko sodelovali na dveh ustvarjalnih delavnicah in si ogledali otroško predstavo, skozi ves dan sta delovali kmečka in rokodelska tržnica, na ogled je bila razstava jedi iz jabolk, jabolk in ocenjenih jabolčnih zavitkov tekmovanja, pa razstavi Vrtca Gumbek in izdelkov ustvarjalnih delavnic DU Dolenjske Toplice ter razstava svetilk iz buč Karmen Stezinar. Obiskovalci so si lahko ogledali, kako predelati sadje v sok, se posladkali z različnimi dobrotami – palačinkami, jabičinkami, šmornom, jabolčnim zavitkom, sokovi …, Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice je peklo kostanj in v pokušino dalo mošt … Skratka, vsak je lahko našel nekaj zase.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija