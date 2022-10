ŠD SU: Branilec naslova začel z zmago

9.10.2022 | 10:45

ŠD SU : Vesna I. (Foto: NTZS)

V prvem krogu v obeh 1. SNTL, ki se v novi sezoni igra po spremenjenem sistemu tekmovanja do štirih zmag, po treh posameznih dvobojih pa se igrajo tudi dvojice, sta lanskoletna državna prvaka prišla do pričakovanih zmag. Ženska ekipa Kajuh Slovana je s 4:1 zmagala v Puconcih, medtem ko je bil novomeški ŠD SU v prvi moški ligi s 4:0 boljši od Vesne I.

Pet zmag za domače ekipe

V 1. SNTL za moške so v prvem krogu vse domače ekipe zmagale s 4:0. ŠD SU je bil v svoji dvorani boljši od zaloške Vesne, za katero je edini niz proti Juretu Slatinšku osvojil Taj Lavrič. V prvem dvoboju je Jožko Omerzel premagal Zala Šeska, nato pa Uroš Slatinšek še Bojana Paviča. Tudi igra dvojic je pripadla domači ekip, zanjo sta igrala Jožko Omerzel in Mark Gazvoda, za Vesno pa Zal Šesek in Taj Lavrič.

Inter Diskont je brez večjih težav ugnal novomeško Krko in to brez izgubljenega niza. Mitja Horvat in Žiga Kristijan Žigon sta ob zmagah v posamičnih dvobojih slavila tudi v dvojicah, do ene zmage je prišel tudi Andrej Bač, medtem ko so za Krko igrali Aljaž Šmaljcelj, Denis Pintar in Tomaž Kralj ter dvojica Aljaž Šmaljcelj in Denis Pintar.

V Lučah je Savinja I igrala proti Mengšu I. Brin Vovk Petrovski je bil s 3:0 boljši od Klemna Jazbiča, Jaka Golavšek pa od Roka Trtnika, medtem ko je Patrik Rosc odpor Andraža Avblja strl v petem nizu, tako kot tudi dvojica Jaka Golavšek in Brin Vovk Petrovski, ki sta premagala Klemna Jazbiča in Andraža Avblja.

Štirje dvoboji so bili tudi v Puconcih, kjer je bila lanskoletni finalisti končnice državnega prvenstva, Kema Murexin boljši od Kajuh Slovana. Damjan Zelko je s 3:0 premagal Andraža Novaka, Luka Norčič s 3:1 Oleksandra Palchikovsksega in Tomaž Pelcar s 3:0 Bora Brodnjaka. S 3:0 se je končal tudi obračun dvojic, v katerih sta Damjan Zelko in Tomaž Pelcar premagala Andraža Novaka in Bora Brodnjaka.

V Mariboru so domačini s 4:1 premagali velenjski Tempo.

Izidi v 1. SNTL za moške, 1. krog

V 2. SNTL za moške tri ekipe brez poraza

Začelo se je tudi državno prvenstvo v 2. SNTL za moške, ki se v novi sezoni igra na šest zmag, ker pa se igrajo tudi dvojice, je možen remi. Kar dva ima po prvih dveh krogih Xiom Muta, ki je neodločeno igrala proti ekipama Mengeš Mengeš Racketry II in Savinja Plasard II. Oboji so bili boljši od Ptuja, Savinjčani s 6:0, Mengšani s 6:1. Brez poraza po dveh odigranih tekmah so v ekipah Arrigoni I in Rakek, ki sta prišli do dveh zmag, brez poraza pa je tudi Sobota, ki pa je igrala le eno tekmo, v kateri so v gosteh v sosedskem dvoboju s 6:2 premagali Kemo Murexin II. Izolčani so bili doma s 6:2 boljši od Ilirije, tako kot tudi s 6:4, nato pa so s 6:2 ugnali še Logatec, ki je pred tem s 4:6 izgubil proti Rakeku.

Izidi v 2. SNTL za moške, 1. krog

3. SNTL v dveh skupinah

V 3. SNTL za moške sta v novi sezoni vzhodna in zahodna skupina. Z maksimalnim izkupičkom so v vzhodni skupini po dveh odigranih tekmah Inter Diskont II, Vesna II in Cirkovce, v zahodni skupni pa Vrhnika in Arrigoni II. Brez poraza je v zahodni skupini tudi še Melamin, ki pa je odigral le eno tekmo.

Izidi v 3. SNTL za moške – zahod, 1. krog

Izidi v 3. SNTL za moške – zahod, 1. krog

M. Š.