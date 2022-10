Dve novi ''Štrudlmojstrci'' in nova zmagovalka z najdaljšim jabolčnim olupom

9.10.2022 | 17:30

Zmagovalki, Stanka in Irena, končujeta svoj štrudl.

Štrudlmojstrci 2022

Najdaljši jabolčni olup: Olga levo, Martin desno

Tekači na startu

Z jabko na kolo

Podsreda - Včeraj so na Prazniku kozjanskega jabolka, potem ko so razglasili že 14. cerjeviča zapovrstjo, dobili tudi dve novi ''Štrudlmojstrci''. V tekmovanju za najboljši štrudl sta zmagali Stanka Alegro in Irena Vavričuk iz Društva kmetic Ajda.

Komisija za ocenjevanje štrudla v sestavi Milenca Krajnc, županja občine Kozje, Jasmina Resnik, pekarna Resnik, Nataša Ferlinc Krašovic, Kozjanski park in Francka Javeršek, Društvo kmetic Ajda, je imela zelo težko nalogo, saj so, kot sporočajo organizatorji iz JZ Kozjanski park, vsi tekmovalci spekli odličen štrudl. Največje število točk je prejel štrudl Stanke Alegro in Irene Vavričuk, ki sta si tako prislužili naziv ''Štrudlmojstrca leta 2022''. Drugo mesto je zasedla ekipa Šolskega centra Šentjur, ki sta jo sestavljali Lara Štruc in Lea Vahen, tretje mesto pa sta zasedli mama in hči Ivica in Katja Milat iz Slovenskega društva za celiakijo, podružnica Celje.

NAJDALJŠI OLUP

Izvedli so tudi tekmovanje v najdaljšem jabolčnem olupu. Med tekmovalci je bil tudi večkratni zmagovalec Martin Magdalenc, ki pa je letos zasedel 'le' drugo mesto.

Prvo mesto si je letos prilupila Olga Simončič s 4,65 cm dolgim olupom.

Martinu je uspelo nalupiti 4,53 cm dolg olup in je bil dosti krajši od njegovega rekordnega olupa, ki je meril kar 7,30 cm.

Tretje mesto je zasedel Matija Recko s 4,51 cm dolgim olupom.

NEDELJA V ZNAMENJU REKREACIJE

Sejem pa tudi danes ni bil nič manj obiskan kot včeraj. Drugi dan sejemskega dela Praznika kozjanskega jabolka so izvedli rekreacijski tek in družabno kolesarjenje.

REKREACIJSKI TEK NA GRAD PODSREDA

Že petnajsto leto zapored je Športno društvo Podsreda organiziralo rekreacijski tek na grad Podsreda z naslovom ''S tekom kozjanskega jabolka v Podsredi do bolj zdravega življenja.'' 30 tekačev je uspešno premagalo pot. Najhitrejši je bil Matevž Kunšič, ki jo je premagal v 27,54 minute. Drugi je bil Marko Stanič z 29,42 minute, tretji pa je na cilj pritekel Peter Plevčak s časom 31,17 minute.

Med ženskami je bila najhitrejša Nataša Šušterič (31,35 minute), druga je bila komaj 9-letna Zarja Preska (39,43), tretja pa Anita ban (40,39).

DRUŽABNO KOLESARJENJE – Z JABKO NA KOLO

V sodelovanju s Kolesarsko sekcijo Orans, Bistrica ob Sotli so že devetič organizirali tudi družabno kolesarjenje ''Z jabko na kolo''. Kolesarjenja se je udeležili 19 kolesarjev. Kot že nekaj let doslej so jih v Lastniču na kmetiji Ivanušič prijazno sprejeli in pogostili. Tokrat je kolesarje pričakala celo torta, kolesarji pa so zasadili jablano. Upajo, da se bo carjevič prijel in čez nekaj let tudi bogato obrodil. Vsako leto, drugi vikend v oktobru, ga bodo, kot še sporočajo iz Podsrede, kolesarji nadzirali.

M. K.; foto: JZ Kozjanski park

