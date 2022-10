Projekt gradnje bolnišnice za otroke v Šentvidu pri Stični gre naprej

10.10.2022 | 11:25

Foto: spletna stran bolnišnice za otroke

Šentvid pri Stični - Spomladi sta takratni premier Janez Janša in minister za zdravje Janez Poklukar položila temeljni kamen za izgradnjo prizidka k bolnišnici za otroke v Šentvidu pri Stični. Tudi pod novo vlado projekt teče naprej. Denar za gradnjo v proračunu je zagotovljen, prizidek bo končan v predvidenem roku, to je do konca leta 2023, pravijo na ministrstvu.

S prizidkom bo bolnišnica, ki se sooča s precejšnjo prostorsko stisko, več kot podvojila svoje prostore. Trenutno jih ima na voljo 2700 kvadratnih metrov, s prizidkom jih bo dobila dodatnih 3200. V njih bodo uredili 71 dodatnih postelj in prostore za zdravljenje otrok s kroničnimi boleznimi.

Prizidek bo imel štiri nadstropja. V kleti bodo sodobna jedilnica in kuhinja, v pritličju oddelek s 16 posteljami in ambulantni del, v prvem in drugem nadstropju pa t. i. veliki oddelek in oddelek za pobolnišnično zdravljenje. V vsaki sobi bosta po dve postelji ter sanitarije s kopalnico.

Projekt je bil po prvotnih ocenah vreden nekaj več kot 5,8 milijona evrov, od česar bo 5,5 milijona evropskih sredstev, preostanek bo dodala država. Sredstva je v proračunu zagotovila že prejšnja vlada, slednja jih je v rebalansu ohranila.

Nekaj težav je še z urejanjem zemljišč, a na ministrstvu za zdravje, ki vodi projekt, pravijo, da to ne vpliva na potek same gradnje oziroma izvajanje del.

V bolnišnici izvajajo rehabilitacije kronično bolnih otrok in mladostnikov v starosti do 19 let, za vsa bolezenska stanja.

STA; M. K.