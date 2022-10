V Krškem konec meseca druga etapa prenove Ceste krških žrtev

10.10.2022 | 12:20

Cesta krških žrtev - 2. faza obnove konec oktobra (Foto: MO Krško)

Krško - Direkcija RS za infrastrukturo in Mestna občina Krško sta po junija končani prenovi in uradnem odprtju prvega odseka Ceste krških žrtev oz. nekdanje glavne mestne vpadnice nedavno podpisali še pogodbo za prenovo odseka od mestnega pokopališča do trgovskega središča v Leskovcu pri Krškem. Gre za 3,8 milijona evrov vredno naložbo.

Direkcija za infrastrukturo bo za prenovo odseka prispevala 2,3 milijona evrov in občina približno poldrugi milijon evrov, so navedli na krški občini.

Mestna občina Krško bo pokrila stroške za ureditev javne razsvetljave, pločnikov in podobne infrastrukture. Gre sicer za 1,2-kilometrski cestni odsek, na katerem bodo zgradili štiri krožišča in uredili kolesarsko stezo. Naložba obsega še prenovo cestnega odcepa od križišča pri trgovskih središčih Mercator in Tuš do t. i. Job centra.

Začetek gradbenih del načrtujejo konec oktobra ali v začetku novembra. Končati jih nameravajo poleti prihodnje leto, so še sporočili z občine.

Prenovo Ceste krških žrtev so sicer na direkciji za infrastrukturo zastavili stopenjsko, po končanju prenove odseka do leskovških trgovskih središč oz. druge prenovitvene etape pa se bodo lotili še tretje etape s prenovo zadnjega cestnega odseka od krške hidroelektrarne do starega savskega mosta v mestnem središču oz. Zatona.

Po končanju celovite prenove celotne Ceste krških žrtev, ki je še uvrščena med državne ceste, pa naj bi direkcija to predala občinskemu upravljanju.

Prva naložbena etapa s prenovo odseka Ceste krških žrtev od starega savskega mosta do križišča pri krškem pokopališču je stala 1,9 milijona evrov. Direkcija za infrastrukturo je zanjo prispevala 1,1 milijona evrov, razliko je pokrila Mestna občina Krško.

Kdaj bo stekla tretja oz. zadnja prenovitvena etapa Ceste krških žrtev od krške hidroelektrarne do starega savskega mosta oz. Zatona, še niso dorekli, je povedal krški župan Miran Stanko.

STA; M. K.