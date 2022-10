Granata na bregu Krke

10.10.2022 | 07:00

Utrinek iz dela pirotehnikov - v izkušenih rokah bombe iz 2. sv. vojne (Foto: arhiv lokalno.si)

Včeraj ob 14.59 so v Rumanji vasi, občina Straža, na brežini reke Krke našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so odstranili in na varnem mestu uničili topovsko granato kalibra 75 mm, italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Na kraju so bili tudi policisti, ki so zavarovali kraj najdbe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOVANJA VAS, TP KVASICA, TP PLANINC, TP TANČA GORA1, TP TANČA GORA2;

- od 8:00 do 9:00 in od 14.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJ, TP DRAGATUŠ, TP FVE ZORENCI, TP GOLEK PRI DRAGATUŠU, TP SELA PRI DRAGATUŠU, TP VELIKA LAHINJA, TP ZORENCI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA, izvod 4. ZIDANICE SPODAJ DESNO;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 7. KAMENCE DESNO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Pijavice vas, Hrastovica, Dolenje Mladetiče in Gorenje Mladetiče predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Kostanjevica šola, nizkonapetostno omrežje – Gorjanska predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

