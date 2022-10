Obročkanje ptic v Zdravcih - letošnje presenečenje tamarisovka z madžarskim obročkom

10.10.2022 | 13:40

Letošnje presenečenje obročkanja je tamarisovka z madžarskim obročkom.

Jani Vidmar

Zbrani pri obročkanji v Zdravcih ta konec tedna.

Obročki različnih velikosti za različne vrste ptic.

Ptico za obročkanje ujamejo v mrežo, a takoj po postopku jo izpustijo.

Kozica kljun

Zdravci - Na poplavni ravnica potoka Radulje, imenovana Zdravci, na meji med občino Škocjan in Šmarješke Toplice, ki je žal eno vse bolj redkih primerov neokrnjenih mokrišč pri nas, je bilo konec tedna mesto tradicionalnega obročkanja ptic, ki so ga ljubkovalno poimenovali Ring a raja.

Organiziral ga je naravovarstvenik Jani Vidmar iz Zbur, skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kjer opravlja tudi vlogo podpredsednika dolenjske sekcije.

»Obročkanje je najstarejša metoda spremljanja in preučevanja ptic in sicer v raziskovalne namene in za varstvo narave. Ornitologi lahko tako proučujejo selitev ptic, njihovo življenjsko dobo, populacijsko dinamiko in mnoge druge pojave,« pove Vidmar in razloži, kako se obročkovalci lotijo dela.

Tokrat sta bila glavna obročkovalca Ruj in Gaber Mihelič.

NAJPREJ MREŽE

V Zdravcih, kjer so čez vikend imeli preko 50 obiskovalcev, nekaj tudi domačinov, pa dijake iz novomeške grmske šole, so že v petek popoldne postavili posebne mreže za lovljenje ptic ter šotorski tabor, saj so nekateri tam tudi prespali.

Lovljenje se je začelo naslednjega dne zgodaj zjutraj, saj so morali mreže, ki so jih čez noč zložili, spustiti v položaj za lov še pred jutranjim svitom, preden se ptice, ki prespijo v trstičju, prebudijo. Proti večeru, ko ptice postajo zopet bolj aktivne, so ponovno odprli mreže ter nadaljevali z lovom in obročkanjem. Vidmar pove, da ptice izzovejo tudi tako, da jim predvajajo ptičje petje.

Tokrat je bil ulov zanimiv in malce drugačen od drugih let, saj je potekal malo pozneje kot vsa leta. Ujeli in obročkali so 233 ptic, ki so pripadale 22 vrstam. Naj ptica letošnje Ring a raje je bila Tamariskovka z madžarskim obročkom, P534917 Budapest.

VSE VEČ PTIC

Od leta 2019 se število ujetih ptic in njihovih vrst v enem vikendu v Zdravcih povečuje - lani so ujeli 250 ptic 30 vrst, letos sicer malo manj. Nekaj je stalnih, nekaj je tudi novih in tako je iz leta v leto.

»Večje številke pa so nedvomno znak, da so Zdravci dober habitat za ptice, in tudi druge živalske vrste. Tu imamo še ribe, rake, bobre, vidre, divjo mačko, srnjad, dvoživke… , vse vrste žab, kačje pastirje, ki izginjajo, štorklje, itd.,« pove Vidmar. Med pticami so pogoste vodomec, taščica, drevesna cipa, veliki slavec, kobiličar, bičja in srpična trstnica, severni in vrbji kovaček, mlinarček, rjava in vrtna penica, črnoglavka, močvirska sinica, plavček, velika sinica, dolgorepka, rjavi srakoper, ščinkavec, itd.

Več o samem postopku obročkanja in habitatu Zdravci pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: L. M., Jani Vidmar, Gregor Bernard

