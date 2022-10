Pancar prvo ime slovenske motokros izbrane vrste; četrta na evropskem pokalu narodov

10.10.2022 | 08:20

Demšič (62) in Pancar (61) v pričakovanju prve vožnje v nedeljo. Povsem desno stoji Igor Pancar.

Po dirki in četrtem mestu od leve: Plestenjak, selektor Kragelj, Demšič, Pancar in Osek. (Fotografiji: AMZS)

Madrid - Slovenska motokros reprezentanca je na evropskem pokalu narodov v Španiji zasedla četrto mesto.

Slovenija v postavi Jan Pancar, Tilen Demšič, Lukas Osek in Rok Plestenjak se je dobro znašla na progi, ki je deloma podobna tisti v Orehovi vasi. Po petem mestu v kvalifikacijah je v nedeljo na krilih Jana Pancarja na 250-kubičnem motorju pridobila še eno mesto in v konkurenci desetih držav zaostala le za Francijo, Italijo in Španijo.

"Vožnji danes nista bili perfektni, ampak kljub temu sem zmagal v svoji kategoriji. Tudi ostali fantje so se potrudili in mislim, da smo naredili vrhunski rezultat za Slovenijo," je za spletno stran AMZS Jan Pancar.

"Četrto mesto je lahko v velik ponos slovenskemu motokrosu in fantom, ki so nas zastopali na tekmovanju. Vsi, ki vozili, so se maksimalno potrudili. Jan je bil odličen in vozili smo z geslom vsi za enega, eden za vse. V prihodnje bomo morali naše fante tudi s pomočjo AMZS še več usmeriti v Evropo, na mednarodna tekmovanja in takšna, na kakršnem smo bili zdaj," je dodal selektor Sašo Kragelj.

STA; M. K.