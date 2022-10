Odbojkarji Krke do zanesljive zmage nad Brezovico

10.10.2022 | 08:30

Foto: MOK Krka

Novo mesto - V novomeški športni dvorani Marof sta se v drugem krogu 1.B DOL pomerili Krka in Špan Brezovica. Tekmo so prepričljivo s 3:0 dobili novomeški odbojkarji. V dresu Krke se je najbolj izkazal Tilen Pušnik (13 točk), v dresu Brezovice pa je bil najuspešnejši David Renko (12 točk). Krko v sredo čaka domača pokalna tekma proti ATHOS Kostanjevici, prihodnjo soboto pa bodo Novomeščani gostovali v Žužemberku.

Posavci in Suhokranjci so se v drugem krogu srečali minulo soboto - Keko Oprema Žužemberk je Kostanjevičane premagala s 3:1.

1.B DOL, 2. krog

Krka - Špan Brezovica

3:0 (19, 15, 16)

Novo mesto, 9. oktober

Sodnika: Vrenko Jure, Strmčnik Ervin. Obiskovalcev: 70.

Krka: Hafner 1, Erpič, Kosmina 6, Borin (L), Kožar, Pulko 8, Lavrič 9, Lindič 7, Hvala, Pušnik 13, Vidmar, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Špan Brezovica: Juvan (L), Kumer (L), Željeznov 1, Rozman 1, Pucelj, Renko 12, Šip 1, Šusto 2, Filiputti 1, Kržič, Kirbiš 10. Trener: Ivan Milošević.

Odbojkarji Krke so na drugi tekmi sezone še drugič pokazali premoč nad nasprotnikom. Tokrat je nasproti stala ekipa Brezovice, ki je korak s Krko uspela držati le na začetkih nizov. Še najbolje so se izkazali v prvem nizu, ko so na račun razigranega Kirbiša po njegovem uspešnem napadu zaostanek znižali na 17:16. A Novomeščani so nato prestavili v višjo prestavo ter nanizali tri zaporedne točke. Lindič je z uspešnim blokom povedel na 20:16 in Krki omogočil varno končnico, v kateri so varovanci Jerneja Rojca pokazali več zbranosti in kvalitete, končnih 25:19 pa je z napadom postavil Pulko.

Drugi niz so s tremi zaporednimi točkami odprli domači. Gosti so se predvsem po zaslugi nekdanjega Krkaša Davida Renka sicer približali na zaostanek dveh točk (14:12), nato pa se je ustavilo. Krkaši so poskrbeli za kar 8 zaporednih točk, izkazali so se Pušnik, Lavrič in Lindič, in semafor je kazal že 22:12 v korist Krke, s tem pa je bilo že jasno, da bo niz pripadel gostiteljem.

Tudi v tretjem nizu je bila kakovost na strani Krke. Gostom se je poznalo, da še niso povsem uigrani, to pa so Krkaši zlahka izkoriščali. Krko je krasil dober sprejem in visoka učinkovitost v napadu. Domači organizator Hafner je dobro razigraval svoje napadalce, le ti pa so zanesljivo napadali mimo gostujočega bloka in prednost je rasla. Gosti so sicer imeli nekaj svetlih trenutkov, novomeški obrambi je največ težav povzročal Renko, ki je v tretjem nizu zbral kar 6 točk, toda prednosti Novomeščanov niso uspeli ogroziti.

Svit Hafner, organizator igre, Krka: "Zadovoljen sem s prikazano igro. Držali smo se sistema, ki smo se ga pred tekmo dogovorili. Pozna se, da smo malo bolj uigrani kot današnji tekmec. V zadnjem tednu, dveh, je kvaliteta igre na treningu zelo dobra in to se odraža tudi na tekmi."

David Renko, sprejemalec, Špan Brezovica: "Krka je zelo dobro odigrala. Nismo uspeli dovolj narediti z začetnimi udarci in posledično je Krkin organizator igre dobro razigraval svoje napadalce, mi pa nismo uspeli sestavljati dvojnih blokov. Naš sprejem je sicer deloval v redu, v napadu pa se še znajdemo najbolje in se bomo morali še bolje uigrati s podajalcem. Upam, da v nadaljevanju to popravimo in izboljšamo."

Krko v prihodnjem tednu dni čakata dve tekmi. Prva bo v sredo, 12. oktobra, v domači dvorani Marof, kjer se bodo ob 20:30 v četrtem krogu pokalnega tekmovanja pomerili z ATHOS Kostanjevico. Prihodnjo soboto, 15. oktobra, pa se nadaljuje prvenstvo, Krkaši bodo gostovali v Žužemberku. Tekma bo ob 19. uri.

S. V.

