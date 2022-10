FOTO: Krka le do točke proti Rudarju

10.10.2022 | 10:30

Novo mesto - Nogometaši Krke so včeraj le remizirali (1:1) z velenjskim Rudarjem, ki ga je prvič vodil Krčan Adnan Zildžović. Novomeščani so zdrsnili na drugo mesto na lestvici 2. SNL, Velenjčani pa so se z novo točko povzpeli na 12. mesto.

Krka je zatresla mrežo gostov dve minuti pred koncem prvega polčasa. Po prostem strelu z leve strani igrišča je najvišje skočil Marko Bedek in premagal slabo postavljenega vratarja Rudarja. Velenjčani so izenačili v 65. minuti, ko je po podajo s kota v zadetek spremenil Vinko Bičanić. Do konca se rezultat ni več spremenil.

Izidi, 11. krog:

Aluminij : Jadran Dekani 4:1 (2:1)

Nafta 1903 : Kety Emmi&Impol Bistrica 0:2 (0:2)

Triglav Kranj : Fužinar Vzajemci 2:1 (0:1)

Krško : Primorje 2:2 (1:1)

- sobota, 8. oktober:

KRŠKO - PRIMORJE 2:2 (1:1).

* Krško, gledalcev 150, sodniki: Begič, Čiča in Frece.

* Strelci: 0:1 Nunić (20.), 1:1 Gordić (26.), 1:2 Gulič (63.), 2:2 Gordić (79.).

* Krško: Dornik, Lesjak, Marinić, Predanič, Hanžek, Shimba Olamba (od 64. Barišić), Antunović, Lovrić (od 71. Brekalo), Petrak, Rudonja, Gordić.

* Primorje: Boglić, Dobnikar, Proleta, Nunić (od 80. Bončina), Zavnik (od 80. Džuzdanović), Peixoto, Paljk (od 89. Fogec), Badžim, Valentić, Čandić (od 58. Demirović), Sagitov (od 58. Gulič).

* Rumena kartona: Predanič; Peixoto.

Rogaška : Roltek Dob 3:0 (2:0)

Brinje Grosuplje : Beltinci Klima Tratnjek 0:1 (0:1)

Ilirija 1911 : Vitanest Bilje 2:1 (1:0)

Krka : Rudar Velenje 1:1 (1:0)

Lestvica:

1. Aluminij 11 8 2 1 19:7 26

2. Krka 11 7 3 1 19:8 24

3. Rogaška 11 7 3 1 18:7 24

4. Nafta 1903 11 6 2 3 22:12 20

5. Ilirija 1911 11 4 5 2 18:9 17

6. Kety Emmi&Impol Bistrica 11 5 2 4 12:12 17

7. Vitanest Bilje 11 5 1 5 22:27 16

8. Beltinci Klima Tratnjek 11 4 3 4 17:16 15

9. Krško 10 3 3 4 17:19 12

10. Fužinar Vzajemci 11 4 0 7 18:23 12

11. Primorje 11 2 6 3 13:18 12

12. Rudar Velenje 11 2 4 5 14:17 10

13. Roltek Dob 10 2 4 4 12:20 10

14. Triglav Kranj 11 3 1 7 8:19 10

15. Jadran Dekani 11 2 3 6 9:14 9

