Lokalne volitve v občini Brežice - Na tehtnici neznano, simpatije in zamere

10.10.2022 | 17:00

Kdo bo prvi človek v naslednjih štirih letih na Cesti prvih borcev 18 v Brežicah? (Foto: M. L.)

Brežice - V volilno tekmo so vstopili zdajšnji župan Ivan Molan, njegov tekmec na volitvah leta 2018 Igor Zorčič in prvič Mojca Florjanič – Molan in Zorčič s podpisi volivcev in podporo strank, Florjanič skupna kandidatka strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati, Levica in DeSUS

V Brežicah so v volilno tekmo vstopili zdajšnji župan Ivan Molan, njegov tekmec na volitvah leta 2018 Igor Zorčič in prvič Mojca Florjanič. Enemu od treh bo odgovoril 20. november. Bosta odgovor takrat dobila kar dva ali pa se v Brežicah obeta še drugi krog županskih volitev? Javnih predstavitev, kakršne so v navadi pred volitvami, do trenutka, ko nastaja ta zapis, skorajda ni bilo, priprave so v polnem teku v zakulisju in kmalu jih bodo preselili na javno prizorišče, pred volivce.

Molan in Zorčič sta se v tekmo podala s popisi volivcev, Mojca Florjanič s podporo strank. »106. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da kadar kandidata za župana določi skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj dva odstotka od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2.500. Na volitvah za župana Občine Brežice je 18. novembra 2018 glasoval 10.401 volivec. V skladu z določitvijo števila potrebnih podpisov je število podpisov, potrebnih za podporo kandidaturi za župana, 208,« pojasnjujejo v občinski volilni komisiji v Brežicah.

Izidi županskih volitev leta 2018 v občini Brežice

Prvi krog:

1. Ivan Molan 49,82%

2. Igor Zorčič (SMC) 28,14%

3. Matija Kolarič (SD) 9,19%

4. Peter Dirnbek (Levica) 6,82%

5. Andrej Gerjevič (Sonce) 6,04%

Drugi krog:

1. Ivan Molan 54,65%

2. Igor Zorčič (SMC) 45,35%

»Veseli me, da je bil odziv občank in občanov na zbiranje podpisov za mojo samostojno kandidaturo zelo dober. Zbral sem več kot 600 podpisov občank in občanov, ki so dejavni na različnih področjih v naši občini, od podjetništva do društev in drugih organizacij. S podpisom me je podprlo tudi približno 40 odstotkov svetnic in svetnikov iz našega občinskega sveta. Podporo pri kandidaturi mi je izkazalo tudi Društvo podeželske mladine Brežice,« pravi Ivan Molan. »Zbral sem več kot dovolj podpisov že v prvem tednu, tako da sem zelo zadovoljen z odzivom na terenu,« pravi Igor Zorčič.

Kdo je s kom

Podporo Molanu je že napovedal ROK – stranka za razvoj občin in krajev. »SDS Brežice je na zadnjem sestanku izvršilnega odbora sprejel sklep o podpori samostojnemu kandidatu za župana Ivanu Molanu. Stranka SDS bo sodelovala na prihajajočih lokalnih volitvah, saj kot doslej nameravamo tudi v prihodnje sooblikovati razvoj občine Brežice. Liste kandidatov za občinski svet so sestavljene z zapolnjenimi mesti in pripravljene za potrditev na konferenci občinskega odbora SDS Brežice,« pravijo v stranki SDS. Nova Slovenija se v času, ko poročamo, uradno še ni izrekla o morebitni podpori. V brežiškem občinskem odboru so neuradno sicer povedali, da so na županskih volitvah običajno podprli Ivana Molana. Odbor je že odločil, da bo stranka nastopila na volitvah s svojo listo. Toda, kot pravijo, njihova kandidatna lista je odprta za vse, se pravi, da pogoj za uvrstitev ni članstvo v Novi Sloveniji, pogoj so vrednote, ki jih ta zagovarja. Lista Ljudje za ljudi tudi še ni sprejela sklepa glede podpore kateremu od kandidatov. Sicer gre Lista na volitve samostojno.

»Smo v sklepnem delu priprav za letošnje lokalne volitve. Ta trenutek se dokončno oblikuje lista kandidatov za občinski svet. Prav tako sočasno pripravljamo program, ki je osredotočen na listo kandidatov oziroma posamezne krajevne skupnosti, na drugi strani pa name kot županskega kandidata. Vse to bo predstavljeno javnosti, ko se uradno začne volilna kampanja,« je v ponedeljek povedal Zorčič. Na naše vprašanje, ali gre na volitve s podporo Liste Sonce, je odgovoril, da o tem ni še dokončnega dogovora. Že po našem pogovoru z Zorčičem so v Listi Sonce potrdili, da gre Sonce na volitve s skupno listo, in sicer Listo Igorja Zorčiča, ki je tudi skupni kandidat za župana. Na tej listi je tudi večina članov svetniške skupine Neodvisni.

Mojca Florjanič, ki je, kot rečeno, nova kandidatka za župansko funkcijo v Brežicah in bi bila ob izvolitvi prva županja v zgodovini Brežic, je skupna kandidatka strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati, Levica in DeSUS.

Kaj bo odločilo?

O Molanu pravijo v stranki ROK, da je podprl vse projekte na terenu, ki so jih predlagali. V oceni njegovih političnih stališč navajajo, da je v županski funkciji v začetku nastopil sicer kot predstavnik ene stranke, in to stranke SDS, vendar deluje povezovalno, in ne strankarsko, zato ni tipičen predstavnik SDS.

Molan ima za seboj sedemnajstletno vodenje občine Brežice s številnimi naložbami, v katere je občina znala pritegniti državni in evropski denar. Igor Zorčič je precej vpliven kandidat z dosedanjo opazno lokalno podporo, tudi ko se je potegoval za županstvo. Kot ustanovitelj stranke Lide je manj prepoznaven. Kakor koli, njegovo podporo je letos treba meriti tudi po njegovem političnem udejstvovanju v zadnjem času na državni ravni, pri katerem mu nekateri sicer zamerijo pozabljivost, da prihaja pravzaprav z levega političnega pola. Hkrati je tu pomembno dejstvo, da je Zorčič kot član državne politične sestave pomembno pomagal odpirati posamezna, sicer težko dostopna državna vrata na poti k uresničevanju projektov v občini. Mojca Florjanič je brez podobne osebne politične preteklosti. Toda poznana je, in tudi uveljavljena, v kulturnih krogih, kjer je tudi predsednica dejavnega brežiškega Kulturnega društva Drugi oder. V zvezi s kandidati so tako v igri trije elementi, ki jih bodo 20. novembra vrednotili volivci: upravljanje občine in gospodarjenje z občinskim premoženjem, ki ga po naravi stvari predpostavlja županovanje, ter dnevno sobivanje z ljudskimi množicami; politično delo na občinski in državni ravni, povezano z lobiranjem za brežiške lokalne koristi, ter politična zvestoba ali nezvestoba volivcem; tretji element je kultura, ki naj prebivalcem pomeni nepogrešljivo blažilno protiutež za napore v službi, šoli in sploh vsakdanjem življenju. Z naštetim volivci hote in nezavedno vrednotijo Ivana Molana, Igorja Zorčiča in Mojco Florjanič v letošnjem predvolilnem obdobju. Zmaga katerega od njih že v prvem krogu bi bila presenečenje, o imenih kandidatov v drugem krogu bo več znanega po nekaj javnih nastopih. Če bi izvolili kandidatko, bi bila to prva županja v zgodovini Brežic – kako lahko brežiška volilna baza v tem trenutku ozavesti to podrobnost? Končni izid bo precej odvisen od tega, ali so volivci bolj pripravljeni pohvaliti ali so bolj pripravljeni gojiti zamere, in sicer gledano v nekaj zadnjih mandatih in zgodovinsko. Toda ti občutki ta trenutek v Brežičanih niso dokončni.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

M. Luzar